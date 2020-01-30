Чт, 30.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Обманутый покупатель: поговорите со мной перед покупкой дома в нашем квартале

Обманутый покупатель: поговорите со мной перед покупкой дома в нашем квартале

Обманутый хозяин дома предупреждает!

ФОТО: KMG / SWNS/KMG / SWNS/ Scanpix

Обманутый застройщиком домовладелец предупреждает потенциальных покупателей: воздержитесь от приобретения дома у этого девелопера, сообщает Kodustiil

Купивший дом в юго-восточной Англии тридцатидевятилетний Бруно Корреа чувствует себя обманутым. Из уважения к другим покупателям он решил поделиться с ними своим негодованием и разочарованием.  

«Не покупайте здесь дома, не поговорив со мной!» - написано на плакате, который Корреа разместил на фасаде своего дома.  

Корреа, купивший новый дом за 440 000 фунтов стерлингов (520 740 евро)  говорит, что после переезда жизнь его семьи превратилась в кошмар. Протечки, повредившие стены и ковровое покрытие, по его словам, это только небольшая часть недостатков, с которыми они столкнулись, рассказал он изданию dailymail.co.uk.

Поскольку запросы Корреа к застройщику остались без ответа, он решил, что должен предупредить других людей, ищущих дом в этом районе.

«Я потратил кучу денег на устранение недостатков и не советую людям покупать недвижимость у этого девелопера», - добавил он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ