Обманутый покупатель: поговорите со мной перед покупкой дома в нашем квартале

Купивший дом в юго-восточной Англии тридцатидевятилетний Бруно Корреа чувствует себя обманутым. Из уважения к другим покупателям он решил поделиться с ними своим негодованием и разочарованием.

«Не покупайте здесь дома, не поговорив со мной!» - написано на плакате, который Корреа разместил на фасаде своего дома.

Корреа, купивший новый дом за 440 000 фунтов стерлингов (520 740 евро) говорит, что после переезда жизнь его семьи превратилась в кошмар. Протечки, повредившие стены и ковровое покрытие, по его словам, это только небольшая часть недостатков, с которыми они столкнулись, рассказал он изданию dailymail.co.uk.

Поскольку запросы Корреа к застройщику остались без ответа, он решил, что должен предупредить других людей, ищущих дом в этом районе.