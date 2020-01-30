Эстония планирует открыть два посольства в Азии

МИД планирует с целью усиления внешнеэкономического вектора Эстонии открыть посольства в столице Южной Кореи – Сеуле, а также в Сингапуре, сообщил пресс-секретарь правительства.

Как рассказал пресс-секретарь МИД, оба посольства предполагается укомплектовать сотрудниками и специалистами как командированными из Эстонии, так и нанятыми на местах. Точный состав персонала обоих посольств пока обсуждается.

Для обустройства посольств планируется арендовать подходящие для этого здания или офисные помещения, а также взять в аренду жилье для командированных работников. Средства на открытие и обустройство посольств будут взяты из сумм, выделяемых правительством на усиление коммерческой дипломатии.

После того, как в Сингапуре и Сеуле будут открыты посольства Эстонии, официальный Таллинн сможет поднять вопрос об открытии в столице, на основе взаимности, посольств Сингапура и Южной Кореи.

По оценке МИД, открытие посольства в Сеуле сыграет важную роль как в развитии двусторонних отношений с Южной Кореей, так и с регионом Азии в целом.

«Наше присутствие в Южной Корее поможет расширить наши знания об этом регионе, активно знакомить Южную Корею с позицией Эстонии и с важными для нас темами. Открытие посольства имеет важное коммерческое дипломатическое направление, оно поможет оживить экономические отношения и поддержать эстонских предпринимателей, ищущих выходы на рынки Кореи», - пояснил пресс-секретарь.

Одной из важнейших причин открыть посольство в Сингапуре является желание оживить экономические отношения и поддержать выход эстонских предпринимателей на рынок стран АСЕАН. «Министерство иностранных дел считает необходимым углубить политические, дипломатические и профильные отношения с государством, которое является одним из важнейших экономических и политических центров в регионе», - отметил пресс-секретарь.

Товарооборот между Эстонией и Южной Кореей за девять месяцев прошлого года составил почти 90 млн евро, что поставило ее на 28 место в списке торговых партнеров этой страны. Южная Корея была на 33 месте в списке экспортных партнеров Эстонии и на 26 месте в списке импортных партнеров.