Снова листерия! Рискованная инвестиция эстонского производителя консервов поставила фирму на колени

В апреле прошлого года производитель консервов из кильки H.M. Seafood взял через краудфандинговую платформу Crowdestate два кредита на общую сумму 550 000 евро. Цель состояла в том, чтобы собрать оборотный капитал. Кампания была очень успешной: например, во втором случае, когда целью было привлечь 250 000 евро, в компанию вложились 1048 инвесторов, а сумму кредита предлагали в три раза больше требуемой. Срок кредитования составлял 12 месяцев, а процентная ставка - 14,5 процента в год.

Причина проблем

Но теперь у компании возникли проблемы. Согласно данным Krediidiinfo, производитель рыбы имеет задолженность по налогам в размере около 136 000 евро и 19 просроченных платежей. Краудфандинговая платформа направила главе компании претензии и банкротное предупреждение, потому что H.M. Seafood не выплатила инвесторам обещанные деньги. Было также отправлено уведомление о том, что краудфандинговая платформа расторгла заключенное с компанией в декабре кредитное соглашение и потребовала оплатить счета, что вместе с договорными штрафами означает 586 000 евро.

Владельцем H.M. Seafood является Хели Лойм, которая как частное лицо поручилась за кредиты, взятые компанией, поэтому Crowdestate предъявила требование и ей. Более того, Лойм поручилась за кредит с коэффициентом 1,35, то есть на общую сумму 742 500 евро.

Сейчас производитель рыбы пытается покрыть свои задолженности. Это подтверждает, например, вступившее в силу в начале января судебное постановление, в котором компания согласовала график платежей по кредиту, взятому в Bigbank. В общей сложности компания должна банку почти 32 000 евро.

Причиной проблем H.M. Seafood стала, по сообщению самой компании, инвестиция в занимающееся обработкой лосося и форели предприятие OCM Seafood, о бедах которого Postimees писал в начале января. «До этого дела H.M. Seafood шли хорошо, но вчера (во вторник - ред.) смежное предприятие обанкротилось», - сказал Марко Лойм, исполнительный директор компании.

По словам Лойма, в производство лосося было инвестировано почти два миллиона евро, из которых доля H.M. Seafood составила почти 20 процентов. Однако, разразившийся скандал с листерией подкосил лососевый бизнес, а вместе с ним производитель кильки лишился свободных денег.

«Никто не предвидел скандал с листерией. У OCM Seafood были европейские партнеры, которые неоднократно бывали здесь. Затем произошел скандал, и рынок резко обвалился. Контракты отзывались даже без комментариев. Изначально шли обещание за обещанием, но у российских партнеров лопнуло терпение, и они приняли решение в пользу банкротства OCM Seafood», - сказал директор.

Поскольку свободные средства ушли обанкротившемуся смежному предприятию, у H.M. Seafood больше не осталось денег на свой основной бизнес, то есть на сырье для консервированной кильки. В результате производство было приостановлено.

«Мы приложили все усилия, чтобы возобновить производство в феврале. Однако для рефинансирования каждого проекта потребуется время. Вот почему мы пытаемся договориться с кредиторами и погасить наши долги », - говорит Лойм.

Проект в стадии составления

Консервы из кильки были для H.M. Seafood успешной статьей бизнеса. В 2018 году доход от продаж компании составил 2,7 млн евро, а прибыль - 320 000 евро. «Скандал с листерией не влияет на кильку, потому что это другой продукт: кильку маринуют со специями свежепойманной. Мы только что заключили новые контракты с поставщиком сырья в Латвии. Раньше мы покупали в Великобритании, но с Брекзитом сопряжены свои проблемы, которые поднимают цены на сырье и транспорт», - объяснил исполнительный директор.

Лойм несколько раз подчеркнул, что компания делает все возможное, чтобы преодолеть проблемы. «Банкротство было бы простым вариантом, но это неправильное решение. Мы приложили все усилия, чтобы возобновить производство и начать погашение задолженности. Для этого у нас есть инвесторы», - сказал он.

«Crowdestate знает, что H.M. Seafood - прибыльный проект. Они не против возобновления переговоров. В середине следующего месяца нам нужно будет представить свой проект, чтобы показать, как мы выплачиваем долги», - подытожил Лойм.