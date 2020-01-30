В Финляндии назревает крупнейшая экономическая сделка в истории страны

"Стоимость предложения очень близка к сумме, которая проходила в СМИ", - сообщила компания.

Если сделка осуществится, она будет крупнейшей в экономической истории Финляндии, почти на миллиард превысив сумму сделки 2015 года, когда Nokia купила Alcatel-Lucenti.

По сообщению Kone, приобретение лифтового бизнеса у конкурента дополнит географический масштаб компании и повысит ее ценность за счет синергии, а также создаст общий инновационный потенциал.

За сделкой стоят экономические проблемы немецкой промышленной компании. Если Thyssenkrupp продаст свой наиболее успешный бизнес по производству лифтов, то сможет реструктурировать металлургический и технологический бизнес.