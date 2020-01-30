В Финляндии назревает крупнейшая экономическая сделка в истории страны

Финский производитель лифтов Kone подтвердил, что сделал предложение о приобретении лифтового бизнеса своего немецкого конкурента Thyssenkrup. Заявка оценивается в 17 миллиардов евро, пишет Postimees.
"Стоимость предложения очень близка к сумме, которая проходила в СМИ", - сообщила компания.
Если сделка осуществится, она будет крупнейшей в экономической истории Финляндии, почти на миллиард превысив сумму сделки 2015 года, когда Nokia купила Alcatel-Lucenti.
По сообщению Kone, приобретение лифтового бизнеса у конкурента дополнит географический масштаб компании и повысит ее ценность за счет синергии, а также создаст общий инновационный потенциал.
За сделкой стоят экономические проблемы немецкой промышленной компании. Если Thyssenkrupp продаст свой наиболее успешный бизнес по производству лифтов, то сможет реструктурировать металлургический и технологический бизнес.
Thyssenkrupp работает в 78 странах и обеспечивает работой более 162 000 человек. Годовой доход компании от продаж составляет около 42 миллиардов евро. В штате Kone во всем мире около 60 тысяч работников, из них несколько тысяч - в Финляндии.