Чт, 30.01.2020
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Россия для борьбы с коронавирусом закрывает границу на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что распоряжение пока не опубликовано.

"Сегодня было подписано соответствующее распоряжение, оно пошло в работу. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ"], - сказал премьер, открывая заседание правительства.

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