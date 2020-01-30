Россия для борьбы с коронавирусом закрывает границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что распоряжение пока не опубликовано.
"Сегодня было подписано соответствующее распоряжение, оно пошло в работу. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ"], - сказал премьер, открывая заседание правительства.