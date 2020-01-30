Ученый: все генные доноры получат свои генетические отчеты, но не ранее 2022 года

Проект персональной медицины идет полным ходом. На сегодня уже скопились несколько новостей, которыми хотелось поделиться.

Информация, чтобы не путаться: Geenivaramu, он же Эстонский генный фонд, начал собирать пробы с 2002 года. Пробы собирались в три раунда.

• Первый раунд: 2002-2010 года, когда собрали первые 52 000 проб.

• Второй раунд был вот этим самым нашумевшим, когда в 2018 году собрали 100 000 проб.

• А третий раунд состоялся в 2019 году, когда видя большой интерес людей, кампанию расширили и собрали еще 52 000 проб. Итого в фонде сейчас хранится приблизительно 200 000 проб.

Мы всем-всем донорам обещали сделать генетические карты. В своих интервью, я всегда говорила, что это не минутный процесс. Работа достаточно массивная и тяжелая. Сначала придется определить генотип всех доноров, затем проводится проверка качества. Зачастую, для того, чтобы убедиться в точности до мелочей, чтобы не осталось ни единого сомнения, мы проводим несколько проверок. В итоге на определение генотипов такой массы людей уходит примерно год. Поэтому для тех доноров, которые сдали кровь с 2002 по 2018 года, а это 150 000 человек, мы можем отчитаться, что генетические карты готовы.

Для доноров третьего раунда, которые сдали кровь в 2019 году, генетические карты будут готовы чуть позже. Но самое главное, что и на доноров 2019 года также выделено финансирование, так что без генетических карт вас не оставим.

Часто слышу и критику от доноров первого раунда, так как многие люди ждут свои генетические карты с 2002 года. Очень справедливо, но придется еще потерпеть, простите. Дело в том, что изначально была другая стратегия: мы вызывали каждого донора к себе и делали консультацию на час-полтора. В итоге мы отдали менее 3 000 генетических отчетов, хотя на тот момент присоединились и стояли в очереди порядка 50 000 человек. Сами понимаете, стратегия себя не оправдывала никак. В итоге было решено, что и все-все доноры получат свои отчеты разом через систему здравоохранения.

Один проект, но множество партнеров

Проект персональной медицины очень большой и амбициозный, поэтому к проекту привлечены разные партнеры. Огромную часть работы взял на себя Институт развития здоровья, который руководит разработкой ИТ-структуры, которая позволит сделать из генетических карт полноценный рабочий инструмент для врачей к 2022 году. Этот IT-проект осуществляется по заказу Министерства социальных дел, а основной разработкой занимается Институт информатики Тартуского университета. Также за конечный обмен данных с пациентами отвечает и Центр здоровья и благо

Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), а Больничная касса осуществляет передачу информации от врача к больничной кассе.

Как видите, проект, на самом деле очень обширный, поэтому его реализация и занимает достаточно много времени.

Казалось бы – сделайте вы генетические тесты, да отдайте людям на руки, и не нужно заморачиваться. Но наша цель все-таки заморочиться и сделать действительно важный проект для здоровья населения. Мы не просто хотим отдать генетический отчет на руки, мы хотим видеть, что люди получают конкретную пользу от его использования. Нет ничего нового в использовании генетических тестов при лечении пациента, однако это всегда были скорее единичные случаи, и эта практика не использовалась массово. Именно это мы и хотим изменить.

Пока полным ходом идет разработка IT-структур, мы и наши партнеры продолжим работу в этом направлении. Нам важно, чтобы новая структура не усложняла работу врача, а делала его жизнь легче, важно сделать именно такую систему, в которой врач сразу увидит рекомендации, какие лекарства подходят человеку, а каких стоит избегать при назначении препаратов. Важную часть играют и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также риски развития рака груди. И как я часто говорю в своих интервью, одна только генетика не решает все окончательно. При формировании множества болезней очень важно учитывать и внешние факторы, такие как общее состояние здоровья, факторы окружающей среды, образ жизни человека (курение, занятие спортом, вес) и т.д. Все факторы риска нужно скомбинировать в комплексный показатель, который будет давать более точную оценку риска конкретного пациента.