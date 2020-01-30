Или жить лучше, или оставаться на второй ступени?

В Рийгикогу состоялось утверждение предложенного правительством проекта. Сам по себе факт достаточно рутинный: на то он и парламент, чтобы утверждать или отклонять вносимые на его усмотрение законопроекты. Но вот процедура…

Восхищает скорость и энергичность продавливания нужного коалиции документа: 27-го правительство одобрило окончательный (хотя и по-прежнему очень сырой, как считают многие эксперты) вариант, а уже 29-го он принят! Всё это сильно напоминает завидную стремительность, с которой на днях произошла смена правительства в сопредельной великой державе. Пример заразителен?

Изумляет также тот факт, что принятие закона о реформе правительство увязало с голосованием о доверии к себе, любимому. То есть, зачем ему – правительству – это было нужно, более-менее понятно. Ну, чтобы не затягивать канитель в виде обсуждения предложенных той же оппозицией без малого тысячи поправок.

Но вот угадайте с трех раз: мог ли парламент, в котором большинство голосов принадлежит правящей коалиции (что вполне нормально по определению), проголосовать за недоверие правительству, сформированному той же коалицией?

О самом по себе содержании реформы, целях и методах ее реализации сказано и написано уже достаточно, и ещё больше будет сказано и написано в ближайшей, среднесрочной и отдаленной перспективе.

На самом деле, сколько бы ни было – всё равно будет мало, потому что информированность населения по этому поводу катастрофически низка. И дело не в том, как много слов и букв потратят на прения эксперты и чиновники, а в том, насколько всё это будет понятно рядовому обывателю – тому самому, которому предстоит реализовать свое высокое «право самому решать, как распорядиться своими накоплениями» (цитирую премьер-министра Юри Ратаса). Потому что из всего, до сих пор сказанного, сделать сколько-нибудь осознанные выводы, не имея специального экономического образования, крайне затруднительно. Так что, без дураков, впору срочно организовывать специальные, хотя бы краткосрочные, но массовые, курсы финансового ликбеза.

Это, правда, совсем нелишне, особенно если учесть, сколько пираний притаилось сейчас в тихих омутах денежных потоков в ожидании, когда сюда со своими сбережениями полезут дилетанты-лохи, клюнувшие на призыв правительства быть полноправными, инициативными и энергичными кузнецами собственного экономического процветания.

Они с готовностью развесят уши на обещания о немедленном и сказочном обогащении за счет разных инвестиционных пирамид, а в результате нынешние телефонные мошенники, предлагающие перевести на такой-то счет сто евро, чтобы завтра получить тысячу, покажутся добрыми волонтерами-альтруистами…

О такой опасности предупреждает, например, соучредитель Клуба инвесторов Катарина Хольм.

О реальной угрозе негативного воздействие нынешней реформы на размеры базовой пенсии через десять или пятнадцать лет и на другие риски указывает в Rus.Postimees представитель парламентской оппозиции от Социал-демократической партии Катри Райк.