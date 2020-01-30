Microsoft нажилась на смерти Windows 7

Напомним, Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14 января 2020 года. Компания получила 36,9 млрд долларов дохода, что на 14% больше по сравнению с результатами прошлого года. Статистика, предоставленная Microsoft, показывает, что Windows снова стала машиной для выкачивания денег.

Подразделение More Personal Computing (занимается лицензиями Windows) принесло 13,2 млрд дохода, это больше совокупного дохода от облачного подразделения и подразделения, занимающегося приложениями Office и пакетом Dynamics CRM.