Чт, 30.01.2020
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В Курессааре при раскопках найден человеческий скелет

Inimskelett. Pilt on illustreeriv

ФОТО: Esben Hansen/PantherMedia /Scanpix

В Курессааре в ходе земляных работ обнаружили человеческий скелет и противотанковую мину, позже там же обнаружили захоронения времен Средневековья или раннего Нового времени, пишет Saarte Hääl.

В понедельник в ходе земляных работ в Курессааре обнаружили человеческий скелет и противотанковую мину, а в среду там же был обнаружен ряд захоронений времен Средневековья или раннего Нового времени, сообщил в социальных сетях департамент охраны памятников старины.

Археологи планируют в ближайшее время выяснить, с каким захоронением они имеют дело, но письменных источников, которые подтверждали бы различные гипотезы, пока не обнаружено.

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