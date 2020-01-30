В Курессааре при раскопках найден человеческий скелет

В Курессааре в ходе земляных работ обнаружили человеческий скелет и противотанковую мину, позже там же обнаружили захоронения времен Средневековья или раннего Нового времени, пишет Saarte Hääl.
В понедельник в ходе земляных работ в Курессааре обнаружили человеческий скелет и противотанковую мину, а в среду там же был обнаружен ряд захоронений времен Средневековья или раннего Нового времени, сообщил в социальных сетях департамент охраны памятников старины.
Археологи планируют в ближайшее время выяснить, с каким захоронением они имеют дело, но письменных источников, которые подтверждали бы различные гипотезы, пока не обнаружено.