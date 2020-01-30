EKRE предлагает разрешить аптекам покупать лекарства у неэстонских оптовиков

Парламентская фракция Консервативной народной партии (EKRE) представила свои поправки к законопроекту об аптечной реформе, которые дадут аптекам право покупать лекарства у неэстонских оптовиков, пишет Rus.ERR.
Поправки направлены на предотвращение массового закрытия аптек этой весной, повышение доступности лекарств и увеличение конкуренции в этой сфере, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба EKRE.
По словам зампреда EKRE Мартина Хельме, аптечная реформа, принятая в период правления Партии реформ и вступление в силу которой назначено на апрель 2020 года, не выполняет своей цели: "Оптовики по-прежнему контролировали бы рынок, но по всей Эстонии существуют 120-150 аптек, которым грозит закрытие, поэтому в результате этой реформы доступность лекарств снизится, а качество аптечных услуг ухудшится. Мы не можем с этим согласится - игра со здоровьем людей неприемлема для нас".
По его словам, цель предлагаемых EKRE поправок - положить конец зависимости аптек от оптовых компаний Эстонии и создать свободную конкуренцию на фармацевтическом рынке.