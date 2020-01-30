EKRE предлагает разрешить аптекам покупать лекарства у неэстонских оптовиков

По словам зампреда EKRE Мартина Хельме, аптечная реформа, принятая в период правления Партии реформ и вступление в силу которой назначено на апрель 2020 года, не выполняет своей цели: "Оптовики по-прежнему контролировали бы рынок, но по всей Эстонии существуют 120-150 аптек, которым грозит закрытие, поэтому в результате этой реформы доступность лекарств снизится, а качество аптечных услуг ухудшится. Мы не можем с этим согласится - игра со здоровьем людей неприемлема для нас".