Жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после гибели её супруга и одной из дочерей в авиакатастрофе, сообщает Р-Спорт.
Ванесса, которая вышла замуж за Брайанта в 2001 году, назвала неизмеримой любовь к Кобе и Джанне. "Как жаль, что я просто не могу обнять их, поцеловать и благословить их.
Чтобы они были с нами навсегда... Просим вас уважать наше право на частную жизнь, нам это понадобится, чтобы ориентироваться в этой новой действительности", - добавила она.
Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф.
В составе сборной США Брайант побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.