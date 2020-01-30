Жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

"Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили свою поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за молитвы. Мы нуждаемся в них. Мы полностью опустошены внезапной смертью моего мужа и удивительного отца наших детей и замечательной дочери Джанны, сестры Натальи, Бьянки и Капри. Мы также опустошены трагедией в семьях, которые потеряли своих близких в воскресенье, и мы глубоко разделяем их горе. Не хватает слов, чтобы описать нашу боль", - написала супруга Брайанта в своем Instagram.