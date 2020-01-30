Чт, 30.01.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

26 January 2020 - Legendary NBA player Kobe Bryant has died in a California helicopter crash. Bryant was among at least four people traveling in his private helicopter over Calabasas when a fire broke out, sending the chopper spiraling from the sky, according to TMZ Sports. The crash occurred around 10 a.m. local time amid foggy conditions in the hills overlooking Calabasas, with the chopper sparking a brush fire on impact that hampered initial rescue efforts, according to The Los Angeles Times. Bryant is considered by many to be the greatest basketball player of all time. He was thought to be a lock to be among the next class inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. There were no survivors, and the cause of the crash is under investigation. He was 41. File Photo: 26 February 2018 - Hollywood, California - Vanessa Byrant, Kobe Bryant. Disney's "A Wrinkle In Time" World Premiere held at El Capitan Theatre. Photo Credit: F. Sadou/AdMedia//Z-ADMEDIA_adm_KObeBryant_1978-2020_012/2001262247/Credit:F. Sadou/AdMedia/SIPA/2001262249

ФОТО: F. Sadou/AdMedia/SIPA/F. Sadou/AdMedia/SIPA

Вдова известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после гибели её супруга и одной из дочерей в авиакатастрофе, сообщает Р-Спорт.

Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в воскресенье в результате крушения вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту вертолета находились девять человек, никто не выжил.
 
"Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили свою поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за молитвы. Мы нуждаемся в них. Мы полностью опустошены внезапной смертью моего мужа и удивительного отца наших детей и замечательной дочери Джанны, сестры Натальи, Бьянки и Капри. Мы также опустошены трагедией в семьях, которые потеряли своих близких в воскресенье, и мы глубоко разделяем их горе. Не хватает слов, чтобы описать нашу боль", - написала супруга Брайанта в своем Instagram.

Ванесса, которая вышла замуж за Брайанта в 2001 году, назвала неизмеримой любовь к Кобе и Джанне. "Как жаль, что я просто не могу обнять их, поцеловать и благословить их.

Чтобы они были с нами навсегда... Просим вас уважать наше право на частную жизнь, нам это понадобится, чтобы ориентироваться в этой новой действительности", - добавила она.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

В составе сборной США Брайант побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ