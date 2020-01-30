Остроумно: оригинальный способ чистки унитаза

Большинство людей сразу после использования ставят щетку для чистки унитаза на место. Однако правильнее будет дать щетке просохнуть, а уже потом вернуть ее на прежнее место, в щеткодержатель.

ФОТО: Ikea

В противном случае грязь из унитаза попадет в щеткодержатель, а это значит, что при следующем использовании вы будете пользоваться грязной щеткой. Вдобавок, избыточная влажность в емкости является отличной средой для образования плесени.

Сушим щетку так. ФОТО: Erakogu