Чт, 30.01.2020
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Остроумно: оригинальный способ чистки унитаза

Vannituba

ФОТО: Shutterstock

Уборка в ванной комнате - дело хлопотное и трудоемкое. Портал Kodustiil уверен, что это нехитрый прием позволит вам сэкономить и время, и силы. 

Большинство людей сразу после использования ставят щетку для чистки унитаза на место. Однако правильнее будет дать щетке просохнуть, а уже потом вернуть ее на прежнее место, в щеткодержатель.  

ФОТО: Ikea

В противном случае грязь из унитаза попадет в щеткодержатель, а это значит, что при следующем использовании вы будете пользоваться грязной щеткой. Вдобавок, избыточная влажность в емкости является отличной средой для образования плесени.

Сушим щетку так.

ФОТО: Erakogu

Чтобы щетка быстрее высыхала, ее следует поместить между крышкой унитаза и сиденьем, как на фотографии. Таким образом, вода стечет со щетки в унитаз, и через несколько минут щетка будет достаточно сухой, чтобы положить ее на место.

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