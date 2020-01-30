Практику английского языка для нарвитян организуют британские военные и американское посольство

В американском центре в Нарвской центральной библиотеке практику английского языка организует посольство США в Эстонии. Волонтер из Америки Хана Блодел проводит здесь встречи English Conversation Club каждый вторник и четверг в 16 часов.

По словам замдиректора библиотеки Татьяны Криволап, обычно на встречи приходят около пяти человек, которые просто неформально общаются на английском. На урок в школе это совсем не похоже, но, в то же время, у Ханы Блодел можно получить индивидуальные консультации по изучению языка.

В центре неформального обучения VitaTiim на ул. Тулевику, 7 встречи проходят по средам в 17.15, а ведут их британские военные, расквартированные в Тапа. У них педагогического опыта нет, но “ученики” и “учителя” могут пользоваться шпаргалкой с вопросами. Люди, более уверенно говорящие на английском, просто общаются с военными на разные темы.

Капрал Джордж Суэйн единственный из участников языкового кафе в VitaTiim, говорящий по-русски. Он руководит проектом и в Нарву приезжает каждую среду.

“Обычно я и беру с собой еще несколько ребят. Чтобы было интереснее тем, кто сюда приходит, беру не одних и тех же людей. С разными людьми легче говорить на разные темы, а я стараюсь проводить мероприятие неформально, чтобы разговор шел естественно”.

По словам Джорджа Суэйна, для военных поездки в Нарву не обязательные, но добровольцы всегда находятся.

“Чтобы было интересно, нужно, чтобы ребята сами хотели сюда приехать. А я стараюсь, чтобы и им было интересно, и людям, которые ходят сюда на уроки. Для нас это, во-первых, шанс посмотреть Нарву, ведь у нас не так много возможностей посмотреть разные места в Эстонии. А во-вторых, это шанс пообщаться с местным населением. Когда ты каждый день работаешь в Тапа, там мало с кем можно поговорить. И еще для ребят это, может быть, даже возможность сломать какие-то свои стереотипы, узнать больше о культуре, о людях в Эстонии”.