Пользовательская база Facebook достигла трети населения планеты

Напомним, что несмотря на постоянный рост, Facebook из года в год оказывается в центре громких скандалов, связанных с утечкой данных пользователей. Так, в конце декабря появилась информация о том, что информация о более чем 267 млн пользователей соцсети оказалась доступна любому желающему.