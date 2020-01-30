По словам контент-менеджера Telia в области телевидения и мультимедиа Бирьо Кийк, в 2020 году ни одно технологическое предприятие сегодня не будет создавать обычный телеканал, который был бы ориентирован на передачу традиционной телепрограммы. «Наши амбиции намного больше. Мы верим, что Inspira станет телеканалом будущего. Сегодня существует огромный нереализованный потенциал телевизионного рынка, который мы сможем использовать при создании нового телеканала. Мы сможем обогатить телеканал новыми технологическими решениями. Например, зритель сможет выбирать из нескольких прямых трансляций, наиболее интересную для него», – сказала Кийк.