На прошлой неделе, 23 января, в 16.00 все клиенты Telia TV увидели новый телеканал Inspira. Телеканал представляет эксклюзивный телевизионный контент и предлагает зрителями новые интересные технологические решения. Подробнее на технопортале digitark
По словам контент-менеджера Telia в области телевидения и мультимедиа Бирьо Кийк, в 2020 году ни одно технологическое предприятие сегодня не будет создавать обычный телеканал, который был бы ориентирован на передачу традиционной телепрограммы. «Наши амбиции намного больше. Мы верим, что Inspira станет телеканалом будущего. Сегодня существует огромный нереализованный потенциал телевизионного рынка, который мы сможем использовать при создании нового телеканала. Мы сможем обогатить телеканал новыми технологическими решениями. Например, зритель сможет выбирать из нескольких прямых трансляций, наиболее интересную для него», – сказала Кийк.
Inspira представит новую телепродукцию: прямые трансляции женских турниров по теннису WTA, игры баскетбольной лиги Paf Эстония-Латвия, домашние игры финского чемпионата по хоккею, где играет местная звезда Роберт Рооба, а также свежий приключенческий сериал «Антарктида 200 – по следам Беллинсгаузена», созданный при поддержке Telia. Телезрители смогут увидеть в эфире Inspira интересные сериалы. Например, сериал «The Loudest Voice / Самый громкий голос» с Расселом Кроу в главной роли. Подробнее о новом телеканале читайте на технопортале digitark