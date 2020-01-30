Надоели репродукции? Восемь свежих идей для декора стен

Вот несколько альтернативных вариантов.

Обои

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если после ремонта у вас остались небольшие куски красивых обоев, которые жалко выбросить, оформите их, как постер.

Обложки от CD

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Несмотря на то что компакт-диски ушли в прошлое, возможно, они остались у вас дома и пылятся без дела. Поместите их обложки в большую раму, расположив, как фото в Instagram.

Марки или открытки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Когда-то собирали марки или привозили открытки из путешествий? Пусть приятные воспоминания станут частью вашего интерьера.

Платки, кружевные салфетки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Кружевные салфетки также могут стать удачным декором – например, если они винтажные.

Обложки любимых книг

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Не стоит портить книги – просто отсканируйте и распечатайте их обложки в высоком разрешении.

Рецепты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Рецепт бабушкиного яблочного пирога или вашего коронного блюда тоже можно повесить на стену. Главное - подобрать раму, в которой он не потеряется в интерьере.

Зарубежные банкноты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Еще одна классная идея – использовать лаконичную раму для хранения банкнот, которые напоминают о прекрасной поездке за границу.

Гобелены

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru