Чт, 30.01.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев

Надоели репродукции? Восемь свежих идей для декора стен

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Оглядите стены своей квартиры. Фотографии, парочка постеров, а что еще? С помощью InMyRoom украшаем стены оригинально и недорого.

Вот несколько альтернативных вариантов.

Обои

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если после ремонта у вас остались небольшие куски красивых обоев, которые жалко выбросить, оформите их, как постер.

Обложки от CD

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Несмотря на то что компакт-диски ушли в прошлое, возможно, они остались у вас дома и пылятся без дела. Поместите их обложки в большую раму, расположив, как фото в Instagram.

Марки или открытки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Когда-то собирали марки или привозили открытки из путешествий? Пусть приятные воспоминания станут частью вашего интерьера.

Платки, кружевные салфетки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Кружевные салфетки также могут стать удачным декором – например, если они винтажные.

Обложки любимых книг

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Не стоит портить книги – просто отсканируйте и распечатайте их обложки в высоком разрешении.

Рецепты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Рецепт бабушкиного яблочного пирога или вашего коронного блюда тоже можно повесить на стену. Главное - подобрать раму, в которой он не потеряется в интерьере.

Зарубежные банкноты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Еще одна классная идея – использовать лаконичную раму для хранения банкнот, которые напоминают о прекрасной поездке за границу.

Гобелены

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Рама создает геометрию и позволяет избежать неряшливого вида, который гобелены иногда придают интерьеру.

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