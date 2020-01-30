Надоели репродукции? Восемь свежих идей для декора стен

Оглядите стены своей квартиры. Фотографии, парочка постеров, а что еще? С помощью InMyRoom украшаем стены оригинально и недорого.
Вот несколько альтернативных вариантов.
Обои
Если после ремонта у вас остались небольшие куски красивых обоев, которые жалко выбросить, оформите их, как постер.
Обложки от CD
Несмотря на то что компакт-диски ушли в прошлое, возможно, они остались у вас дома и пылятся без дела. Поместите их обложки в большую раму, расположив, как фото в Instagram.
Марки или открытки
Когда-то собирали марки или привозили открытки из путешествий? Пусть приятные воспоминания станут частью вашего интерьера.
Платки, кружевные салфетки
Кружевные салфетки также могут стать удачным декором – например, если они винтажные.
Обложки любимых книг
Не стоит портить книги – просто отсканируйте и распечатайте их обложки в высоком разрешении.
Рецепты
Рецепт бабушкиного яблочного пирога или вашего коронного блюда тоже можно повесить на стену. Главное - подобрать раму, в которой он не потеряется в интерьере.
Зарубежные банкноты
Еще одна классная идея – использовать лаконичную раму для хранения банкнот, которые напоминают о прекрасной поездке за границу.
Гобелены
Рама создает геометрию и позволяет избежать неряшливого вида, который гобелены иногда придают интерьеру.