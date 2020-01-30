ФОТО ⟩ Сладкий вариант: в продаже эксклюзивный дом в испанском стиле в Хааберсти

Этот стильный двухэтажный дом площадью 310,1 метров построен в 2007 году. На первом этаже находятся гостиная, кухня, маленькая библиотека, залитый солнцем зимний сад, туалет, баня, три спальни и два хозяйственных помещения.
На втором этаже расположены еще три спальни, каждая со своей ванной комнатой. Всего в доме четыре туалета и четыре ванных!
Источник тепла в доме - земляное отопление и подогрев полов. Летом помещения охлаждают кондиционеры. Во дворе находится скважина, откуда берут воду для полива растений. Имеется также гараж на две машины площадью 83,8 м2.
В саду растут яблони, груши и вишни, а также крыжовник и черная смородина. Есть отдельная грядка для выращивания пряных трав.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.