ФОТО: Digitark/Telia

Вы когда-нибудь задумывались о том, какой углеродный след оставляет один отправленный э-мейл, загруженные в Instagram селфи или сториз или запрос информации в Google? Узнайте в технопортале digitark

Все пользователи интернета и социальных сетей не так уж углеродно-невинны, как кажется на первый взгляд. Помимо производства энергии для подзарядки компьютеров, смарт-устройств и телефонов из ископаемых видов топлива, на окружающую среду оказывает и производство всех этих устройств, обслуживание серверных парков, хранение и обработка сгенерированных электронных данных. Это только кажется, что загрузка одной фотографии или короткого видео в Интернет – совершенно безобидное действие по отношению к окружающей среде. Когда те же самые действия совершают миллионы человек, то углеродный след уже не может оставаться незамеченным. Например, в 2025 году хранилища данных будут потреблять пятую часть всей энергии, произведенной на планете, одновременно являясь одним из главных факторов загрязнения окружающей среды.

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