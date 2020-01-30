ФОТО: Digitark/Telia

31 января в Эстонии вновь пройдёт День цифровой уборки, в ходе которого различные предприятия, учреждения и тысячи людей очистят свои смарт-устройства и ИТ-системы от цифрового мусора. Приглашаем всех желающих присоединиться ко Дню цифровой уборки! О том, что это такое смотри на технопортале digitark

«В последний день января Telia снова приглашает все предприятия, учреждения, организации и частных лиц принять участие в Дне цифровой уборки, цель которого – привести в порядок свою цифровую жизнь и удалить с различных устройств всю ненужную информацию, которая со временем превратилась в цифровой мусор и шум», – сказал директор подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Все люди и организации, желающие принять участие в цифровой уборке, могут зарегистрироваться на сайте Дня цифровой уборки koristuspaev.digitark.ee/ru.