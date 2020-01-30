Volkswagen готовит мировую премьеру очередного кроссовера

Изначально предполагалось, что это будет аналог европейского T-Cross для индийского рынка, однако автопроизводитель назвал новинку мировой премьерой, пишет Motor.

Уже известно, что на стенде Volkswagen на автосалоне будут выставлены T-Roc, электрический шоу-кар I.D. Crozz и длиннобазный Tiguan Allspace. На общем изображении новинок присутствует еще одна модель – кроссовер, который отличается очертаниями от европейского T-Cross, хотя и схож с ним по габаритам. Этому же автомобилю посвещен короткий ролик, который распространило индийское подразделение Volkswagen.

Передняя оптика машины напоминает китайскую версию T-Cross, которая комплектуется турбомотором 1.4, выдающим 150 лошадиных сил, или «атмосферником» 1.5 (113 сил). Однако индийский аналог, скорее всего, предложат с другими агрегатами, но подробностей о них пока нет.