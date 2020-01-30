Фото: цветы не дождались весны

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Набухли почки на сирени, цветут крокусы и маргаритки. Почувствовали в январе весну и другие растения.
«Зима нынче странная, - пишет Галина из Кивиыли, приславшая замечательные фотографии. - Расцвели посаженные мною у дома примула и морозник. Цветы весенние, посажены в прошлом году, и это их первое цветение.
Особенно поражает своими пышными белыми цветами на фоне тоскливого серого пейзажа морозник. Удивительная красота! Фотографии сделаны 26, 29 и 30 января 2020 года в Кивиыли».