Чт, 30.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

Фото: цветы не дождались весны

Цветущая в январе примула.

ФОТО: Частный архив.

К счастью, читатели делятся с нами не только своими бедами и проблемами, но и наблюдениями за природой. 

Набухли почки на сирени, цветут крокусы и маргаритки. Почувствовали в январе весну и другие растения.

«Зима нынче странная, - пишет Галина из Кивиыли, приславшая замечательные фотографии. - Расцвели посаженные мною у дома примула и морозник. Цветы весенние, посажены в прошлом году, и это их первое цветение.

Цветущий морозник.

ФОТО: частный архив.

Особенно поражает своими пышными белыми цветами на фоне тоскливого серого пейзажа морозник. Удивительная красота! Фотографии сделаны 26, 29 и 30 января 2020 года в Кивиыли».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ