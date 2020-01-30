Интервью ⟩ Глава T1: наш выбор магазинов недостаточно силен

Глава торгового центра T1 Аллан Реммелькоор в связи с уходом очередного арендатора признал: невозможно отрицать тот факт, что центр на старте работы медленно набирает обороты, а ассортимент в T1 необходимо увеличить. Тем не менее, он по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее, и убыток в 3 млн евро за первый год его не слишком беспокоит, пишет Postimees.
- Арендаторам ваш центр нравится, но вот посетителей нет. Почему, по вашему мнению, торговля в Т1 не идет? Может быть, место не самое лучшее или что-то еще?
- Из двух вещей, которые у нас удачны, одна, безусловно, место. Я осмелюсь сказать, что район Юлемисте в настоящее время является самой сильной торговой зоной в Таллинне. Он хорошо доступен со многих сторон, и на будущее здесь запланированы мощные логистические разработки.
Еще одна вещь, которой я до сих пор горжусь - это среда нашего дома, которая хороша для розничной торговли; она лучше, чем в других центрах - более открыта, более просторна и более мобильна.
Два этих аспекта - в полном порядке и являются фундаментом, на котором можно строить, но, что тут скрывать, не в порядке ассортимент, который еще недостаточно привлекателен для рядового потребителя. Рядом находится центр Ülemiste , который является лучшим торговым центром Таллинна с лучшим выбором товаров. Мы не можем тягаться с ними в плане классической торговли. Это главная проблема.
- Вы сами признаете, что причиной этого является качество ассортимента?
- Да, наш ассортимент в сегменте классической торговли не так силен, чтобы мы смогли занять желаемую позицию. Это основная задача, стоящая перед нами. Но, как я и сказал, меня по-прежнему радует, что наш дом нравится продавцам и что основные аспекты - расположение и само здание - у нас на уровне.
- Когда вы сказали, что уровень не соответствует желаниям, это стало полным сюрпризом для руководства?
- Мы признали это в период сдачи в аренду, когда не смогли вовремя заполучить достаточное количество крупных якорных арендаторов в сфере модной одежды, вокруг которых могла бы сосредоточиться другая классическая торговля.
У нас есть отличные, интересные и уникальные магазины, например, такие как удостоенный звания торговой марки года салон оптики Zeiss, парфюмерия Douglas, магазин белья Intimissimi и многие другие. Но они еще не настолько велики и сильны, чтобы человек, который думает о том, куда пойти в субботу за покупками, пришел первым делом в T1.
- Есть ли у вас планы по решению этой ситуации?
Планы мы строим постоянно, и вы первыми узнаете, когда что-то будет решено окончательно. Я даже во времена центра Kristiine не припомню, чтобы приходилось работать так такая интенсивно. Мне скоро исполнится пятьдесят лет, но все равно приходится учиться чему-то новому и выполнять все больше работы.
К счастью, у нас есть пара альтернативных вариантов, между котороми можно выбирать, и оба они явно связаны с розничной торговлей, а не только с развлечениями, о чем писалось в новостях.
- Эти обнадеживающие новости больше касаются новых участников или какого-то концептуального решения?
- И то и другое, поскольку рынок розничной торговли во всей Европе постоянно меняется. Сейчас не лучшие времена в этой сфере, и одна из причин заключается в том, что многое делается для создания новых моделей. У нас так же.
Одним из наших заблуждений было то, что такой проект можно запустить относительно быстро. Мы должны были немного снизить эти ожидания. Для начала любого нового амбициозного проекта, связанного с торговлей, требуется время. С этим знанием мы теперь поумнели.
- Если вы посмотрите назад и сравните, было ли так же трудно запускать центр Kristiine, и насколько отличались проблемы, с которыми столкнулись эти два центра?
- Одним из важных изменений является то, что конкуренция на рынке - возможность выбора брендов и торговых марок - увеличилась в несколько раз. С точки зрения потребителя, Таллинн и Прибалтика в целом - очень хорошее место. В скандинавских столицах также нет такого широкого выбора модных вещей для среднего потребителя - за исключением высокой моды, которая, возможно, менее широко представлена в Таллинне, чем в Хельсинки или Стокгольме. Однако это произошло за счет маржи прибыли участников рынка.
Другое большое отличие заключается в том, что двадцать или даже десять лет назад у вас на сто магазинов сто партнеров, но сегодня произошла консолидация. Есть компании, которые арендуют большую часть торгового центра - конгломераты, которые арендуют помещения в том же торговом центре, например, для десяти магазинов.
К настоящему времени рынок довольно насыщен, а выбор потребителей широк. Вот почему мы должны думать о новых направлениях. Создание возможностей для досуга - это одна из развивающихся и растущих тенденций, в которой мы тоже хотим быть на передовой. Ммы хотим упрочить свою позицию. Изобретать новые вещи - это на самом деле сейчас самая важная работа.
- Есть также мнения, что Т1 как торговый центр так и не приживется. Вы не исключаете, что T1 в будущем может стать только развлекательным центром ?
- Эти вещи должны быть сбалансированы. Чистые развлечения без торговли не работают, и наоборот. В любом случае у нас есть потребность и цель укрепить розничную торговлю.
У нас есть пространство для укрепления сектора досуга, но это совершенно не значит, что розничная торговля не важна. Тем не менее, половина общего оборота нашего дома приходится на классическую торговлю. Это очень важно как для потребителя, так и для нас, и это нельзя недооценивать. Розничная торговля никуда не пропадет.
- Одна из предполагаемых проблем центра заключается в том, что там недостаточный ассортимент для привлечения мужчин. Самым большим магнитом, наверное, является ON/OFF, который также есть в близлежащем центре Sikupilli. Замечали ли вы эту проблему и пытаетесь ли вы развить ассортимент, предназначенный для мужчин?
- В розничной торговле много сегментов, и, например, в конце ноября мы открыли мужской магазин Roy Robson с более высокими ценами, но с высоким качеством продукции. Все прошло хорошо. Хорошую и качественную концепцию люди умеют ценить. Но, безусловно, да, ассортимент продукции для мужчин необходимо расширять.
- За первый год T1 понес некоторые потери. Как долго вы согласны идти этим курсом?
- Образно выражаясь, мы бежим не стометровку, а марафон. Такие проекты имеют многолетнюю перспективу. Я кратко вернусь к началу: тот факт, что у нас есть базовые вещи, такие как хорошее расположение и современная структура здания, является краеугольным камнем, на котором строится будущее. Меня не слишком беспокоит тот факт, что за первый год не был достигнут ожидаемый уровень, поскольку мы очень активно работаем над тем, чтобы сократить этот трудный период и перейти к коммерческой стороне.
- Как вы упомянули, в ближайшие годы в этом районе ожидаются крупные новые застройки. Теперь, оглядываясь назад, не кажется ли вам, что открытие было немного преждевременным, что стоило подождать год или два?
- Я не думаю, что время открытия имеет большое значение. Мы просто не смогли в достаточной степени укомплектовать центр предприятиями классической торговли к моменту его открытия. Это главная проблема. Приятно, что в плане досуга дела пошли лучше. В феврале мы откроем кинозал с технологией IMAX и надеемся, что это также придаст дополнительную ценность.
Когда я поговорил с людьми из только что закрывшегося магазина Bon Appetit, они признали, что у них нет претензий к руководству и что коммуникация была хорошей, но единственным недостатком были продажи. Им также не понравился тот факт, что первый год T1 очень негативно отражался в СМИ.
- Вы тоже чувствуете, что отражение темы Т1 в масс-медиа было чрезмерным?
- Конечно, время от времени шутили, что я не знаю, является ли смена арендатора или закрытие одного магазина - что случается в каждом центре - общенациональной проблемой, которую должны долго мусолить ведущие издания. Сомнительно, что это такая же важная тема, как, например, реформа аптек. Но давайте радоваться тому, что мы постоянно находимся на радаре и на картине, и надеемся, что публикации отражают не только закрытие магазинов, но и открытие других; а также те новости, которые мы можем поставить на положительную сторону.