Интервью ⟩ Глава T1: наш выбор магазинов недостаточно силен

- Арендаторам ваш центр нравится, но вот посетителей нет. Почему, по вашему мнению, торговля в Т1 не идет? Может быть, место не самое лучшее или что-то еще?

- Из двух вещей, которые у нас удачны, одна, безусловно, место. Я осмелюсь сказать, что район Юлемисте в настоящее время является самой сильной торговой зоной в Таллинне. Он хорошо доступен со многих сторон, и на будущее здесь запланированы мощные логистические разработки.

Еще одна вещь, которой я до сих пор горжусь - это среда нашего дома, которая хороша для розничной торговли; она лучше, чем в других центрах - более открыта, более просторна и более мобильна.

Два этих аспекта - в полном порядке и являются фундаментом, на котором можно строить, но, что тут скрывать, не в порядке ассортимент, который еще недостаточно привлекателен для рядового потребителя. Рядом находится центр Ülemiste , который является лучшим торговым центром Таллинна с лучшим выбором товаров. Мы не можем тягаться с ними в плане классической торговли. Это главная проблема.

- Вы сами признаете, что причиной этого является качество ассортимента?

- Да, наш ассортимент в сегменте классической торговли не так силен, чтобы мы смогли занять желаемую позицию. Это основная задача, стоящая перед нами. Но, как я и сказал, меня по-прежнему радует, что наш дом нравится продавцам и что основные аспекты - расположение и само здание - у нас на уровне.

- Когда вы сказали, что уровень не соответствует желаниям, это стало полным сюрпризом для руководства?

- Мы признали это в период сдачи в аренду, когда не смогли вовремя заполучить достаточное количество крупных якорных арендаторов в сфере модной одежды, вокруг которых могла бы сосредоточиться другая классическая торговля.

У нас есть отличные, интересные и уникальные магазины, например, такие как удостоенный звания торговой марки года салон оптики Zeiss, парфюмерия Douglas, магазин белья Intimissimi и многие другие. Но они еще не настолько велики и сильны, чтобы человек, который думает о том, куда пойти в субботу за покупками, пришел первым делом в T1.

- Есть ли у вас планы по решению этой ситуации?

Планы мы строим постоянно, и вы первыми узнаете, когда что-то будет решено окончательно. Я даже во времена центра Kristiine не припомню, чтобы приходилось работать так такая интенсивно. Мне скоро исполнится пятьдесят лет, но все равно приходится учиться чему-то новому и выполнять все больше работы.

К счастью, у нас есть пара альтернативных вариантов, между котороми можно выбирать, и оба они явно связаны с розничной торговлей, а не только с развлечениями, о чем писалось в новостях.

- Эти обнадеживающие новости больше касаются новых участников или какого-то концептуального решения?