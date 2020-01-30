США депортировали в Мексику более 60 тысяч беженцев

Миграционная политика в США была изменена год назад. Граждане любых стран, въезжающие в США из Мексики с целью подачи ходатайства о предоставлении убежища или другого вида на жительство, возвращаются обратно и остаются там до тех пор, пока их заявка не будет рассмотрена властями США.