Банда автомобильных воров вернулась? Под Таллинном ночью был украден дорогой Lexus

По данным страховой компании, жители нескольких столичных районов в последние недели замечали подозрительные движения и, вероятно, предотвратили кражи.

«Только в январе наша латвийская дочерняя компания Balta сообщила о десяти кражах автомобилей - трех внедорожниках BMW X5 и одном седане 5-й серии, двух универсалах Audi A4, двух Subaru Legacy и двух микроавтобусах Mercedes и Peugeot», - сказал руководитель отдела ущербов транспортных средств страховой компании PZU Kindlustus Яанус Танне.

По его словам, угоны автомобилей - явление относительно редкое в Эстонии, но они часто бывают волнообразными.

"Действительно, cлучаи угонов машин за год можно пересчитать при помощи пальцев, но большую часть времени они происходят волнами, поэтому их можно связать с организованной преступностью. Большинство краж происходит в жилых районах вокруг Таллинна, Тарту и Пярну, где ночью темно и ворам удобно действовать в тишине и темноте", - сказал Танне.