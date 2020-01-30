Банда автомобильных воров вернулась? Под Таллинном ночью был украден дорогой Lexus

Накануне вечером недалеко от Таллинна, в Ярвекюла, был угнан дорогостоящий гибридный внедорожник Lexus NX300H 2018 года. По оценке страховой компании PZU, за этим может стоять организованная группа угонщиков автомобилей, поскольку подозрительная активность была замечена и в других районах города, пишет Postimees.
По данным страховой компании, жители нескольких столичных районов в последние недели замечали подозрительные движения и, вероятно, предотвратили кражи.
«Только в январе наша латвийская дочерняя компания Balta сообщила о десяти кражах автомобилей - трех внедорожниках BMW X5 и одном седане 5-й серии, двух универсалах Audi A4, двух Subaru Legacy и двух микроавтобусах Mercedes и Peugeot», - сказал руководитель отдела ущербов транспортных средств страховой компании PZU Kindlustus Яанус Танне.
По его словам, угоны автомобилей - явление относительно редкое в Эстонии, но они часто бывают волнообразными.
"Действительно, cлучаи угонов машин за год можно пересчитать при помощи пальцев, но большую часть времени они происходят волнами, поэтому их можно связать с организованной преступностью. Большинство краж происходит в жилых районах вокруг Таллинна, Тарту и Пярну, где ночью темно и ворам удобно действовать в тишине и темноте", - сказал Танне.
Поскольку автомобили почти всегда перевозятся в Латвию или Литву, тем, кто живет недалеко от шоссе Таллинн-Пярну-Икла, следует быть особенно внимательными. Почти во всех случаях жертвами воров становились владельцы автомобилей с системами запуска мотора без ключа.