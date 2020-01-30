Банда автомобильных воров вернулась? В Харьюмаа за ночь украдены два дорогих внедорожника Lexus
Накануне вечером недалеко от Таллинна, в Ярвекюла, был угнан дорогостоящий гибридный внедорожник Lexus NX300H 2018 года. По оценке страховой компании PZU, за этим может стоять организованная группа угонщиков автомобилей, поскольку подозрительная активность была замечена и в других районах города, пишет Postimees.
По данным страховой компании, жители нескольких столичных районов в последние недели замечали подозрительные движения и, вероятно, предотвратили кражи.
«Только в январе наша латвийская дочерняя компания Balta сообщила о десяти кражах автомобилей - трех внедорожниках BMW X5 и одном седане 5-й серии, двух универсалах Audi A4, двух Subaru Legacy и двух микроавтобусах Mercedes и Peugeot», - сказал руководитель отдела ущербов транспортных средств страховой компании PZU Kindlustus Яанус Танне.
По его словам, угоны автомобилей - явление относительно редкое в Эстонии, но они часто бывают волнообразными.
"Действительно, cлучаи угона машин за год можно пересчитать на пальцах, и они происходят волнами, поэтому их можно связать с организованной преступностью. Большинство краж происходит в жилых районах вокруг Таллинна, Тарту и Пярну, где ночью темно и ворам удобно действовать в тишине и темноте", - сказал Танне.
Сегодня же, как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт, в таллиннском районе Кристийне был угнан еще один внедорожник Lexus. По данным полиции, обе кражи были совершены с использованием усилителя сигнала ключа автомобиля.
Рано утром полиция Эстонии совместно с латвийскими и литовскими коллегами начала крупную операцию в связи с кражей двух автомобилей Lexus. Автомобили пересекли эстонскую границу, и во второй половине дня латвийская полиция задержала один из них. Также были задержаны трое мужчин.
Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков продолжаются, сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнес Кельт.