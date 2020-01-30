Чт, 30.01.2020
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  • Нужна ваша помощь! Музей Пыльтсамаа ищет предметы колхозного быта 50-х и 60-х годов

Нужна ваша помощь! Музей Пыльтсамаа ищет предметы колхозного быта 50-х и 60-х годов

Для создания выставки может пригодиться любой предмет, имеющий отношение к деревне середины прошлого века.

ФОТО: Elmo Riig

Пыльтсамааский музей готовит экспозицию о колхозном быте и о сельском хозяйстве советского времени и просит помощи. 

Чтобы выставка получилась интересной, многоплановой и познавательной, музей просит жителей Эстонии передать для экспозиции связанные с колхозной жизнью и бытом предметы, фотографии, сувениры, журналы, документы и другие вещи, которые, по вашему мнению, имеют отношение к жизни в эстонской деревне в советское время.   

Может быть, в чьем-то подвале или на чердаке сохранились старая конторская мебель и аксессуары советского времени: столы и стулья, настольные лампы, телефонные аппараты, счетная машинка, вымпелы, значки, почетные грамоты или другие вещи, которые помогут музею создать достоверную экспозицию. Особенно ждут в музее материалы 50-х и 60-х годов. 

Целью выставки является рассказ о существовавших на территории волости Пыльтсамаа колхозах: об их создании, деятельности и ликвидации. 

Сбором экспонатов для выставки занимается Лембит Паал. Все, кто хотели бы принять участие в создании выставки и подарить музею предметы колхозного быта, могут связаться с Лембитом по телефону 5052041 или написать электронное письмо по адресу: lembit.paal@gmail.com.

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