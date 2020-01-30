Нужна ваша помощь! Музей Пыльтсамаа ищет предметы колхозного быта 50-х и 60-х годов

Чтобы выставка получилась интересной, многоплановой и познавательной, музей просит жителей Эстонии передать для экспозиции связанные с колхозной жизнью и бытом предметы, фотографии, сувениры, журналы, документы и другие вещи, которые, по вашему мнению, имеют отношение к жизни в эстонской деревне в советское время.

Может быть, в чьем-то подвале или на чердаке сохранились старая конторская мебель и аксессуары советского времени: столы и стулья, настольные лампы, телефонные аппараты, счетная машинка, вымпелы, значки, почетные грамоты или другие вещи, которые помогут музею создать достоверную экспозицию. Особенно ждут в музее материалы 50-х и 60-х годов.

Целью выставки является рассказ о существовавших на территории волости Пыльтсамаа колхозах: об их создании, деятельности и ликвидации.