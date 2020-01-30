Эстонская краудфандинговая платформа внезапно закрылась: люди лишились миллионов евро

Сообщение об ошибке 404 отныне приветствует посетителей сайта envestio.com, а отправленные на адрес info@envestio.com электронные письма возвращаются с сообщением о том, что такой адрес электронной почты не существует.

Когда репортер Peer2Peer Finance News позвонил в таллиннский офис Envestio, он услышал сообщение на автоответчике о том, что номер не опознан.

Согласно публичным заявлениям инвесторов, последние выплаты были сделаны Envestio 12 января. Предположительно, в начале января на платформе находилось около 33 млн евро (27,87 млн фунтов) средств инвесторов.

На прошлой неделе Европейская краудфандинговая сеть (ECN) подтвердила, что расследует деятельность платформы и в настоящее время советует инвесторам исходить из того, что в деле Envestio есть преступная составляющая, как и в случае с другой эстонской платформой - Kuetzal.

Разъяренные инвесторы заполонили официальную страницу Envestio в Facebook, где называют компанию мошеннической схемой и преступной организацией и спрашивают, где их деньги.

Несколько эстонских инвесторов попытались посетить таллиннский офис платформы, но обнаружили, что это небольшое здание, в котором зарегистрировано более 700 различных компаний, пишет Peer2Peer Finance News.

Представители Envestio не делали публичных комментариев с 21 января, когда на странице компании в Facebook было размещено длинное заявление, гдепроблемы сайта объяснялись попыткой взлома. С тех пор главный операционный директор Envestio Евгений Кукин удалил свои учетные записи в социальных сетях.