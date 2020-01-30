Картина дня: готовность Эстонии к встрече с 2019-nCoV, критика пенсионной реформы и трудности T1

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Коронавирус проник во все регионы Китая
Последним китайским регионом, где подтвердился случай инфицирования новым коронавирусом, стал Тибетский автономный район. К настоящему моменту известно о 170 погибших, столько же людей были вылечены. Читать далее...
Сегодня в Эстонии еще не делают анализ на обнаружение китайского коронавируса, но скоро будут
Департамент здоровья провел пресс-конференцию, на котором представил отчет о китайском коронавирусе 2019-nCoV и готовности Эстонии к встрече с ним. «Еще сегодня в Эстонии невозможно установить коронавирус, но завтра мы получим все необходимые материалы», - заверили специалисты Департамента здоровья. Читать далее...
Рискованная инвестиция эстонского производителя кильки поставила фирму на колени
Производитель пресервов из кильки, взявший посредством краудфандинга заем в размере 550 000 евро, погряз в долгах. Их причиной стали инвестиции в бизнес по переработке лосося, который погорел после скандала с листерией. Сейчас предприятие делает все возможное, чтобы расплатиться с инвесторами. Читать далее...
Глава T1: наш выбор магазинов недостаточно силен
Глава торгового центра T1 Аллан Реммелькоор в связи с уходом очередного арендатора признал: невозможно отрицать тот факт, что центр на старте работы медленно набирает обороты, а ассортимент в T1 необходимо увеличить. Тем не менее, он по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее, и убыток в три миллиона евро за первый год его не слишком беспокоит. Читать далее...
Задержаны руководитель больницы и два хирурга
Прокуратура подозревает, что Восточно-Таллиннская больница не провела один тендер, а при осуществлении второго на поставку медицинского прибора отдала предпочтение определенной фирме. Во вторник Центральная криминальная полиция задержала руководителя больницы Ральфа Алликвеэ, двух хирургов, вспомогательного работника и предпринимателя. По словам прокурора по особым делам Леэлет Кивиоя, то, в чем подозревают больницу, имело место в последние годы. Читать далее...
Писатель Алексей Цветков: политкорректность имеет очень мало общего с моралью
Как политическая корректность стала лицемерным кодексом на рабочем месте, почему ее распространение оказывает негативное влияние на культурное наследие и какое место в этой истории отведено свободе слова. Русский поэт, писатель, критик и переводчик Алексей Цветков, с 1975 года живущий в США, в интервью Rus.Postimees поделился мнением на тему политкорректности.
Президента призывали не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени
Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) призывает президента Керсти Кальюлайд не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени, поскольку, по оценке партии, некоторые пункты закона противоречат Конституции. Читать далее...
Или жить лучше, или оставаться во второй ступени?
Пенсионная реформа, о необходимости которой так много говорили большеви… пардон! – центристско-консервативно-народные отечественники, свершилась! Накануне министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, приятного ему инвестирования, говоря о преимуществах обновленного проекта пенсионной реформы, подчеркнул: «Законопроект дает каждому жителю Эстонии право самому решать, стоит ли ему копить и инвестировать самостоятельно, повысить свой уровень жизни или остаться во второй пенсионной ступени». Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя отменен
Из-за теплой погоды и отсутствия снега отменен этап Кубка мира по лыжному двоеборью в эстонском Отепя, который должен был пройти с 8 по 9 февраля. Читать далее...
Угарный газ забрал еще одну жизнь
В Тамсалу, Ляэне-Вирумаа, скончалась, скорее всего, от отравления угарным газом 79-летняя женщина. Читать далее...
Практику английского языка для нарвитян организуют британские военные и американское посольство
В Нарве действуют сразу два языковых кафе, где можно пообщаться на английском с носителями этого языка. Это не обучение, а скорее возможность практики разговорного английского языка. В отличие от эстонского языкового кафе, которое также есть в городе, желающих здесь меньше и не нужно регистрироваться заранее. Читать далее...
Ученый-генетик: доноры все-таки получат свои генные карты и узнают о рисках для здоровья
Персональная медицина продолжает развитие в Эстонии. Генетические карты для генных доноров, сдавших кровь с 2002 по 2018, уже готовы. Генные доноры 2019 года тоже получат свои генные карты, но позже, рассказывает в своем блоге Carpet The Cat ученый Генного фонда и доктор в области биомедицины Наталия Первякова. Читать далее...
Охранник задержал водителя, который сел за руль после недельного запоя
В среду сотрудник патруля охранного предприятия G4S задержал в Пыльвамаа водителя, который был настолько пьян, что не мог связать и двух слов. Бдительность и быстрое вмешательство охранника предотвратили очередное ДТП с участием опасного водителя. Читать далее...
США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ за продолжающуюся агрессию в Крыму
Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Ограничение введены за продолжающуюся агрессию в Крыму. Читать далее...