Картина дня: готовность Эстонии к встрече с 2019-nCoV, критика пенсионной реформы и трудности T1

Коронавирус проник во все регионы Китая

Последним китайским регионом, где подтвердился случай инфицирования новым коронавирусом, стал Тибетский автономный район. К настоящему моменту известно о 170 погибших, столько же людей были вылечены. Читать далее...

Сегодня в Эстонии еще не делают анализ на обнаружение китайского коронавируса, но скоро будут

Департамент здоровья провел пресс-конференцию, на котором представил отчет о китайском коронавирусе 2019-nCoV и готовности Эстонии к встрече с ним. «Еще сегодня в Эстонии невозможно установить коронавирус, но завтра мы получим все необходимые материалы», - заверили специалисты Департамента здоровья. Читать далее...

Рискованная инвестиция эстонского производителя кильки поставила фирму на колени

Производитель пресервов из кильки, взявший посредством краудфандинга заем в размере 550 000 евро, погряз в долгах. Их причиной стали инвестиции в бизнес по переработке лосося, который погорел после скандала с листерией. Сейчас предприятие делает все возможное, чтобы расплатиться с инвесторами. Читать далее...

Глава T1: наш выбор магазинов недостаточно силен

Глава торгового центра T1 Аллан Реммелькоор в связи с уходом очередного арендатора признал: невозможно отрицать тот факт, что центр на старте работы медленно набирает обороты, а ассортимент в T1 необходимо увеличить. Тем не менее, он по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее, и убыток в три миллиона евро за первый год его не слишком беспокоит. Читать далее...

Задержаны руководитель больницы и два хирурга

Прокуратура подозревает, что Восточно-Таллиннская больница не провела один тендер, а при осуществлении второго на поставку медицинского прибора отдала предпочтение определенной фирме. Во вторник Центральная криминальная полиция задержала руководителя больницы Ральфа Алликвеэ, двух хирургов, вспомогательного работника и предпринимателя. По словам прокурора по особым делам Леэлет Кивиоя, то, в чем подозревают больницу, имело место в последние годы. Читать далее...

Писатель Алексей Цветков: политкорректность имеет очень мало общего с моралью

Как политическая корректность стала лицемерным кодексом на рабочем месте, почему ее распространение оказывает негативное влияние на культурное наследие и какое место в этой истории отведено свободе слова. Русский поэт, писатель, критик и переводчик Алексей Цветков, с 1975 года живущий в США, в интервью Rus.Postimees поделился мнением на тему политкорректности.

Президента призывали не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени

Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) призывает президента Керсти Кальюлайд не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени, поскольку, по оценке партии, некоторые пункты закона противоречат Конституции. Читать далее...

Или жить лучше, или оставаться во второй ступени?