Чт, 30.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

Помпео: Компартия Китая представляет основную угрозу нашего времени

Глава Госдепартамента США Майк Помпео.

ФОТО: Aaron Chown/PA Wire/PA Images

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой" в наше время.

"Коммунистическая партия Китая является главной угрозой нашего времени", - заявил Помпео на общественных слушаниях с участием главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Госсекретарь подчеркнул, что программа Компартии Китая не соответствует ценностям, которые отстаивают Вашингтон и Лондон.

Помпео добавил, что западные союзники должны позаботиться о том, чтобы (мир) руководствовался западными принципами демократии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ