Чт, 30.01.2020
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Европарламент требует единого стандарта зарядного устройства для всех мобильных телефонов

Euroopa parlament tahab kõigile telefonidele ühte laadijat

ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

В четверг Европейский парламент потребовал, чтобы Европейский союз заставил технологические компании создать единое зарядное устройство для всех мобильных телефонов, что вызвало спор с Apple.

Резолюция, принятая 582 голосами против 40, призывает Европейскую комиссию опубликовать оценку воздействия единого зарядного устройства. Цель состоит в том, чтобы сделать стандарт зарядного устройства обязательным.

Парламент сослался на проблемы, которые различные зарядными устройства вызывают у потребителей и в окружающей среде.  Депутаты заявляют, что хотят облегчить жизнь потребителям и уменьшить количество отходов. 

Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning. Первые два используют гаджеты с операционной системой Android, третий – устройства компании Apple.

В случае принятия этой инициативы не исключено, что американскому производителю придется отказаться от своего разъема по крайней мере в странах ЕС.

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