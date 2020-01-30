Европарламент требует единый стандарт зарядного устройства для всех мобильных телефонов

В четверг Европейский парламент потребовал, чтобы Европейский союз заставил технологические компании создать единое зарядное устройство для всех мобильных телефонов, что вызвало спор с Apple.
Резолюция, принятая 582 голосами за при 40 против, призывает Европейскую комиссию опубликовать оценку воздействия единого зарядного устройства. Цель состоит в том, чтобы сделать стандарт зарядного устройства обязательным.
Парламент сослался на проблемы, которыее различные зарядными устройствами вызывают у потребителей и окружающей среды. Депутаты заявляют, что хотят облегчить жизнь потребителям и уменьшить отходы.
Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning. Первые два используют гаджеты с операционной системой Android, третий – устройства компании Apple.
В случае принятия этой инициативы не исключено, что американскому производителю придется отказаться от своего разъема по крайней мере в странах ЕС.