Европарламент требует единый стандарт зарядного устройства для всех мобильных телефонов

Резолюция, принятая 582 голосами за при 40 против, призывает Европейскую комиссию опубликовать оценку воздействия единого зарядного устройства. Цель состоит в том, чтобы сделать стандарт зарядного устройства обязательным.

Парламент сослался на проблемы, которыее различные зарядными устройствами вызывают у потребителей и окружающей среды. Депутаты заявляют, что хотят облегчить жизнь потребителям и уменьшить отходы.

Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning. Первые два используют гаджеты с операционной системой Android, третий – устройства компании Apple.