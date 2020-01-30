Читать всем: что должны сделать жители Эстонии после пенсионной реформы

Закон вступит в силу 1 января следующего года, а выплаты начнут производить с 1 сентября следующего года.

Присоединение к пенсионным фондам по умолчанию сохранится для молодых людей, но есть возможность от него отказаться, подав соответствующее заявление. Присоединиться могут и те, у кого до этого была возможность этого не делать.

До сих пор у делающих пенсионные накопления была возможность выбирать лучший пенсионный фонд, но с будущего года вариантов будет гораздо больше. В то же время сохраняется возможность оставить все как есть, то есть продолжить копить сбережения прежним способом в пенсионных фондах. Также можно делать пенсионные накопления в так называемом личном пенсионном фонде, для которого надо открыть пенсионный инвестиционный счет и перевести на него накопленные средства, туда же будут поступать последующие взносы.

Есть возможность и забрать все накопленные деньги, но в этом случае следует заплатить подоходный налог в размере 20 процентов от общей суммы и будут прекращены будущие взносы во вторую пенсионную ступень. Третий вариант — оставить собранные сбережения расти в пенсионных фондах, но прекратить дальнейшие выплаты.

Станет более гибким выход из второй пенсионной ступени для людей пенсионного возраста. Если до сих пор люди, достигшие пенсионного возраста и накопившие более 10 260 евро, должны были присоединиться к пожизненному страхованию (подоходный налог в 0 процентов), теперь можно будет забрать все деньги (заплатить подоходный налог в 10 процентов) или подписать бессрочный договор (подоходный налог в 0 процентов).

Если решили забрать

Кто может забрать деньги из второй ступени? Все, кто делал пенсионные накопления, но с той разницей, что рожденные не позже 1982 года могут забрать деньги только в том случае, если с момента их присоединения ко второй ступени прошло не менее десяти лет. Более молодые люди могут забрать деньги, даже если копят их менее десяти лет.

Что это означает с финансовой точки зрения? Для выхода с накопленной в пенсионном фонде суммы надо будет выплатить подоходный налог в 20 процентов и ежемесячные взносы 4+2 процента прекратятся. Забранная сумма не засчитывается в не облагаемый налогом доход.

Какую сумму можно забрать? Надо забрать все собранные деньги, снять только часть накоплений не разрешается.

Как это сделать? Оповестить о выходе надо минимум за пять месяцев, а поданное заявление можно отозвать за месяц до его реализации. Это значит, что если первые выплаты будут производиться 1 сентября 2021 года, то заявление надо подать не позже апреля.

Когда получите деньги? Пенсионный центр выплатит деньги в течение одного года, не позднее 20 числа января, мая или сентября. Деньги выплачиваются один раз и сразу вся сумма.