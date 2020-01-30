Читать всем: что должны сделать жители Эстонии после пенсионной реформы

Вчера Рийгикогу 56 голосами принял реформу второй пенсионной ступени. В Эстонии это затронет 748 500 людей, которые в общей сложности накопили 4,8 миллиардов евро. Это значит, что у людей появится выбор: забрать деньги из второй пенсионной ступени или продолжить их копить, пишет Postimees.
Закон вступит в силу 1 января следующего года, а выплаты начнут производить с 1 сентября следующего года.
Присоединение к пенсионным фондам по умолчанию сохранится для молодых людей, но есть возможность от него отказаться, подав соответствующее заявление. Присоединиться могут и те, у кого до этого была возможность этого не делать.
До сих пор у делающих пенсионные накопления была возможность выбирать лучший пенсионный фонд, но с будущего года вариантов будет гораздо больше. В то же время сохраняется возможность оставить все как есть, то есть продолжить копить сбережения прежним способом в пенсионных фондах. Также можно делать пенсионные накопления в так называемом личном пенсионном фонде, для которого надо открыть пенсионный инвестиционный счет и перевести на него накопленные средства, туда же будут поступать последующие взносы.
Есть возможность и забрать все накопленные деньги, но в этом случае следует заплатить подоходный налог в размере 20 процентов от общей суммы и будут прекращены будущие взносы во вторую пенсионную ступень. Третий вариант — оставить собранные сбережения расти в пенсионных фондах, но прекратить дальнейшие выплаты.
Станет более гибким выход из второй пенсионной ступени для людей пенсионного возраста. Если до сих пор люди, достигшие пенсионного возраста и накопившие более 10 260 евро, должны были присоединиться к пожизненному страхованию (подоходный налог в 0 процентов), теперь можно будет забрать все деньги (заплатить подоходный налог в 10 процентов) или подписать бессрочный договор (подоходный налог в 0 процентов).
Если решили забрать
Кто может забрать деньги из второй ступени? Все, кто делал пенсионные накопления, но с той разницей, что рожденные не позже 1982 года могут забрать деньги только в том случае, если с момента их присоединения ко второй ступени прошло не менее десяти лет. Более молодые люди могут забрать деньги, даже если копят их менее десяти лет.
Что это означает с финансовой точки зрения? Для выхода с накопленной в пенсионном фонде суммы надо будет выплатить подоходный налог в 20 процентов и ежемесячные взносы 4+2 процента прекратятся. Забранная сумма не засчитывается в не облагаемый налогом доход.
Какую сумму можно забрать? Надо забрать все собранные деньги, снять только часть накоплений не разрешается.
Как это сделать? Оповестить о выходе надо минимум за пять месяцев, а поданное заявление можно отозвать за месяц до его реализации. Это значит, что если первые выплаты будут производиться 1 сентября 2021 года, то заявление надо подать не позже апреля.
Когда получите деньги? Пенсионный центр выплатит деньги в течение одного года, не позднее 20 числа января, мая или сентября. Деньги выплачиваются один раз и сразу вся сумма.
Можно ли вновь присоединиться к ступени? Да, но для этого необходимо подождать десять лет. Если после повторного присоединения человек вновь захочет снять деньги, для этого потребуется ждать еще десять лет. Если из второй ступени деньги забирали два раза, больше присоединяться к ней нельзя. Поэтому у пенсионера останется только первая пенсионная ступень.
- Выход из пенсионной ступени на пенсии
Присоединившиеся ко второй ступени люди могут выйти на пенсию, если они в пенсионном возрасте или если им до него осталось не больше пяти лет. В случае нетрудоспособности человека работают те же принципы, что и с человеком, достигшим пенсионного возраста: выплаты не облагаются подоходным налогом и не засчитываются в не облагаемый налогом доход.
Человек, достигший пенсионного возраста, имеет возможность решить, как использовать накопленные деньги — одноразовая выплата, фондовая пенсия, пенсионный договор. Выплаты, которые делают на основании заключенного со страховщиком пожизненного пенсионного договора, не облагаются налогом. То же самое действует в отношении заключенного со страховщиком бессрочного договора. Эти выплаты не идут в зачет не облагаемого налогом дохода.
Прочие выплаты, осуществляемые в пенсионном возрасте, которые облагаются подоходным налогом в десять процентов, учитываются в размере двух третей в качестве не облагаемого налогом дохода.
Заключенные на момент вступления в силу реформы пенсионные фонды по умолчанию действуют дальше, хотя по новым правилам есть право их приостановить: например, договориться о новом пенсионном фонде, заключить пенсионный договор со страховым обществом или забрать все свои деньги.
Если решили остаться
- Продолжаются накопления в пенсионный фонд
В этом случае фактически ничего не меняется. После вступления реформы в силу человек продолжает делать взносы во вторую пенсионную ступень в выбранном пенсионном фонде, как это происходит сейчас.
- Сбор пенсионных денег на пенсионный инвестиционный счет
Что это? Пенсионный инвестиционный счет - это так называемая новая услуга, которая позволяет забрать деньги из пенсионных фондов, но при этом не выходить из второй ступени. При переводе денег на инвестиционный счет платить подоходный налог не надо. На пенсионный инвестиционный счет деньги могут поступать только из второй ступени и ежемесячные платежи в 4+2 процента продолжаться.
Что в этом нового? Решения по инвестициям денег на счету будете принимать сами. Можно также оставить часть собранных пенсионных денег в фонде и самостоятельно копить деньги на инвестиционном счете.
Что это значит с финансовой точки зрения? Если вы больше не хотите заниматься инвестированием самостоятельно, средства можно вернуть со счета в пенсионные фонды. Поскольку средства будут двигаться внутри второй пенсионной ступени, не возникнет необходимости выплачивать с них подоходный налог, точно так же, как сейчас нет необходимости делать это при смене пенсионного фонда. Любое движение пенсионных средств за пределами пенсионного инвестиционного счета или пенсионного фонда будет рассматриваться как изъятие средств из второй пенсионной ступени и повлечет за собой уплату подоходного налога.
Поставить на паузу
Можно и просто прекратить делать выплаты и оставить до сих пор собранные деньги в пенсионном фонде, где их продолжат инвестировать. То же самое действует в случае, если инвестировать деньги через инвестиционный счет — новые средства не добавляются, а собранные сохраняются во второй ступени. Если выплаты не производятся, приобретается право на пенсию первого уровня, то есть 4 + 2 процента из заработной платы не вычитаются.
Вновь начать делать взносы можно на основании заявления, если после прекращения выплат прошло десять лет.