В порту Рима тысячи человек оказались заблокированными на круизном лайнере из-за коронавируса

Как выяснилось, на судне была обнаружена путешественница из Гонконга с высокой температурой и проблемами с дыханием. Круизному медперсоналу пришлось изолировать больную в отдельной каюте. В профилактических целях от остальных пассажиров также был изолирован ее супруг, у которого никаких симптомов заболевания пока нет, пишет Turizm.

На лайнер уже прибыли римские врачи, чтобы взять образцы на анализ. Результаты теста на коронавирус должны быть готовы в четверг во второй половине дня. Командир береговой охраны Винченцо Леоне заявил, что ситуация находится под контролем и причин для беспокойства нет. Между тем, остальные пассажиры, которых насчитывается порядка 6 тысяч, не могут покинуть борт Costa Crociere. Издание пишет, что больная пассажирка прибыла на борт 25 января в итальянском порту Савона. После этого лайнер уже пришвартовывался в таких городах, как Марсель, Барселона и Пальма-де-Майорка.