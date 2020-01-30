В порту Рима тысячи человек оказались заблокированными на круизном лайнере из-за коронавируса

В крупнейшем средиземноморском порту Чивитавеккья в 70 км от Рима заблокированным оказался круизный лайнер Costa Crociere. Около 6000 пассажиров не могут покинуть судно из-за того, что на борту обнаружен пассажир с симптомами китайского коронавируса. Об этом сообщает La Repubblica.
Как выяснилось, на судне была обнаружена путешественница из Гонконга с высокой температурой и проблемами с дыханием. Круизному медперсоналу пришлось изолировать больную в отдельной каюте. В профилактических целях от остальных пассажиров также был изолирован ее супруг, у которого никаких симптомов заболевания пока нет, пишет Turizm.
На лайнер уже прибыли римские врачи, чтобы взять образцы на анализ. Результаты теста на коронавирус должны быть готовы в четверг во второй половине дня. Командир береговой охраны Винченцо Леоне заявил, что ситуация находится под контролем и причин для беспокойства нет. Между тем, остальные пассажиры, которых насчитывается порядка 6 тысяч, не могут покинуть борт Costa Crociere. Издание пишет, что больная пассажирка прибыла на борт 25 января в итальянском порту Савона. После этого лайнер уже пришвартовывался в таких городах, как Марсель, Барселона и Пальма-де-Майорка.
Ранее в Риме стало известно о паре китайских туристов, обратившихся за медицинской помощью из-за ухудшения здоровья. Путешественники были доставлены в Национальный институт инфекционных болезней для прохождения обследования, которое покажет, являются ли они инфицированными коронавирусом или же речь идет о простом гриппе, имеющем схожие симптомы: высокая температура, кашель и общее недомогание. Руководство отеля Palatino, где остановились китайцы, немедленно предупредило 118 своих постояльцев о произошедшем. Все они были осмотрены медиками.