Границы открыты: готовы ли порт и аэропорт Таллинна сдерживать распространение коронавируса?

Внедрять для предотвращения распространения нового коронавируса активный мониторинг путешественников и ограничения на въезд в настоящее время неуместно, поскольку большая часть инфицированных будет проникать в страну во время инкубационного периода заболевания, сказал на сегодняшнем брифинге глава отдела экстренной медицины Департамента здравоохранения Мартин Кадай.

На сегодняшний день в пунктах пересечения границы Эстонии нет контроля, потому что у нас нет прямого сообщения с Китаем, сказал Кадай. Тем не менее, уже подготовлены информационные материалы, которые в сотрудничестве с погранпунктами будут распространяться среди пассажиров, проходящих через пункты пересечения границы. Будут предприняты усилия по повышению осведомленности, с тем чтобы пассажиры, особенно те, кто недавно подвергался риску, знали, что делать в случае появления симптомов. Инкубационный период составляет от 12 до 14 дней, иногда меньше.

По словам Кадая, новое инфекционное заболевание не требует самого высокого уровня личной защиты, но подход к его предотвращению аналогичен подходу к гриппу - необходимо уделять внимание гигиене рук и стараться избегать болезней.

Каков уровень готовности к введению дополнительных мер контроля на предприятиях, обслуживающих большинство международных пассажиров?

«Мы находимся в постоянном контакте с Департаментом здравоохранения, потому что от него мы получаем инструкции для дальнейших действий или дополнительных мер контроля. Конечно, мы готовы отреагировать и начать дополнительные проверки совместно с Департаментом здравоохранения, если департамент сочтет это необходимым», - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта Марго Холтс.

«Мы тесно общаемся с властями в связи с коронавирусом и следим за сообщениями Департамента здравоохранения», - сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро.

«В настоящее время Департамент здравоохранения оценивает вероятность распространения коронавируса в Эстонии как низкую. В качестве меры предосторожности и по рекомендации департамента мы увеличили частоту уборки в пассажирских терминалах. При необходимости и по мере роста заболеваемости в прилегающих районах мы добавим дезинфицирующие средства для рук в туалеты терминалов», - сказала Арро.