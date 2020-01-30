Убытки Tesla в 2019 году составили почти 800 млн долларов

Квартальная выручка Tesla составила 7,384 млрд долларов. Это на 17% больше показателя, зафиксированного в отчете за третий квартал, но всего на 2% больше в годовом выражении, пишет Ixbt.com. Операционная прибыль за год уменьшилась на 13%, до 359 млн долларов. Чистая прибыль оказалась равна 105 млн долларов, уменьшившись за год на 25%.

За год в целом был получен доход 24,578 млрд долларов, а операционный убыток составил 69 млн долларов. Итогом года стал чистый убыток в размере 775 млн долларов (около 705 млн евро). Для сравнения: в 2018 году доход был равен 21,461 млрд долларов, операционный убыток — 388 млн долларов, чистый убыток — 1,063 млрд долларов.