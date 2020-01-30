Рихо Террас утвержден депутатом Европарламента

С первого февраля Террас станет седьмым избранным в Европейский парламент депутатом от Эстонии. Изменения связаны с выходом Соединенного Королевства из состава ЕС 31 января. По соглашению с ЕС, Эстония получила одно место при перераспределении мест Соединенного Королевства.

Генерал в отставке Рихо Террас был командующим Оборонительными войсками с 2011 по 2018 гг. В настоящий момент он руководит оборонным дивизионом предприятия оборонной промышленности Milrem Robotics.