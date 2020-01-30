Сотрудники Таллиннского городского музея борются против увольнения директора

Вчера вечером Городской музей разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что его сотрудники не согласны с действиями главы Таллиннского департамента культуры Айни Хярм и нареканиями в адрес директора музея, которые послужили основанием для увольнения.

«Таллиннский городской музей сообщает, что нарекания, на основании которых горуправа приняла это решение, являются в основном ложными. Сотрудники музея не согласны с этим введением общественности в заблуждение и требуют уважительного отношения к своему директору, своей работе и всем коллегам», - говорится в заявлении музея.

Днем ранее сотрудники музея направили мэру Михаилу Кылварту письмо, в котором говорилось, что сотрудничество с Департаментом культуры не складывается. По словам специалиста музея по коммуникациям Евы Вейгель, письмо подписали 53 сотрудника, то есть более половины.

«Сотрудники Городского музея высоко ценят вовлекающий и мотивирующий стиль руководства директора Трийн Сийнер и ее четкое видение развития музея, поддерживают ее на этом посту и не согласны с ее увольнением, а также с обоснованием горуправы», - добавила Вейгель.

Утверждения, которые привели к увольнению Сийнер, опровергли административный директор музея Леннарт Кумм, научный директор Пиа Эхасалу, директор музея Каламая Кристи Паатси, финансовый директор Мерле Петерсоо, директор по образовательной работе Елена Чекулаева, директор по развитию Рети Меэма и директор по персоналу Элен Тислер.

Среди прочего, городские власти обвинили Сийнер в том, что осенью 2018 года она закрыла детский музей на улице Коцебу, а ее обещание создать музей общины Каламая осталось невыполненным. Между тем, фасад здания был отремонтирован, и шла работа над проектом новой экспозиции и базовым проектом здания. Составление экспозиции будет завершено в сентябре 2020 года, говорится в письме сотрудников музея.

Также Сийнер винят в том, что она не создала центр обслуживания посетителей в здании на Ратушной площади, 12, где работает Департамент охраны памятников старины Таллинна.

Всего в документе, подписанном курирующим сферу культуры вице-мэром Вадимом Белобровцевым, приводятся пять причин увольнения директора музея. Все они опровергаются сотрудниками музея.