Разыскивается 30-летний Янно

Янно примерно 180 см ростом, стройного телосложения, у него черные волосы. На нем было темно-серое пальто и черные джинсы, шерстяная шапка и рабочие сапоги. С собой, выходя из дома, Янно взял ноутбук и телефон, которые отключены с 21 января.

Янно может неадекватно воспринимать окружающее, и у него есть проблемы с алкоголем.

В последний раз близкие смогли связаться с Янно 13 января, когда он ночевал в Раквере. По словам пярнуского окружного полицейского Пирет Дрейманн, близкие попросили помощи в поисках Янно только сегодня. «Мы немедленно приступили к действию и пообщались с близкими и знакомыми Янно, чтобы получить информацию», - сказал Дрейманн.

«Мы проверили места, где он мог находиться, - добавила Дрейманн. – По сведениям полиции, 11 января Янно находился на Таллиннском автовокзале, а 13 января был в Раквере, где остался ночевать».

С 14 января местонахождение Янно неизвестно, связаться с ним ни полиции, ни его близким не удается.