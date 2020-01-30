Работник таллиннской больницы обнаружил на своем компьютере устройство слежения

Канцлер юстиции Юлле Мадизе 3 января получила из Восточно-Таллиннской центральной больницы заявление на проверку законности слежки в связи с обнаруженным на компьютере устройством слежения.

Мадизе написала вчера исполняющей обязанности члена правления Восточно-Таллиннской центральной больницы Эне Халлинг в качестве ответа, что наблюдение проводилось законно, на основании соответствующего требованиям разрешения следственного судьи.

«У канцлера юстиции нет прав обнародовать детали идущего уголовного производства, в том числе то, в отношении кого, когда и какие мероприятия по слежке проводились. Данные предварительного производства можно раскрывать только с разрешения прокуратуры», - сообщила Мадизе.

Канцлер юстиции добавила, что, согласно Закону об уголовном производстве, осуществляющий слежку орган должен после завершения срока разрешения на проведение наблюдения незамедлительно оповестить личность, в отношении которой проводились мероприятия по наблюдению.

«Надзорный орган также обязан информировать установленных в ходе производства личностей, семья или личная жизнь которых были значительно затронута в результате слежки. С разрешения прокуратуры орган по надзору может воздерживаться от информирования о слежке до истечения срока действия соответствующих оснований, если это может нанести существенный ущерб уголовному делу, законным правам и свободам других лиц или поставить под угрозу нарушение секретности методов, тактики, используемых для наблюдения средств или полицейских агентов, подставного лица или тайну привлеченных к сотрудничеству лиц», - гласит ответ Мадизе на запрос Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала руководителя больницы Ральфа Алликвеэ, двух хирургов, вспомогательного работника и предпринимателя. Троим из них – члену правления и двум врачам – предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.

Врачам и четвертому задержанному – работнику больницы – предъявлено подозрение в получении взяток. Согласно предъявленному подозрению, при проведении тендера на поставку одного из медицинских приборов, было оказано предпочтение определенной фирме. Кроме работников больницы был задержан и представитель предприятия, незаконно выигравшего этот тендер.