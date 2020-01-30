В ходе поисков пропавшей женщины на болоте в Пяэскюла нашли человеческий скелет

В ходе многодневных поисков Кяролин в конце прошлого года была тщательно прочесана вся территория болота Пяэскюла, где в конечном счете, к счастью, удалось найти пропавшую молодую женщину. Однако менее известно то, что добровольцы нашли останки другого пропавшего без вести.

По словам главы службы по раскрытию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, найденный человеческий скелет был отправлен в Эстонский институт судебной экспертизы, чтобы выяснить, кто это может быть.

«Предварительный анализ показывает, что скелет пролежал в месте находки много лет. Мы отправили скелет на дальнейшую экспертизу, чтобы более точно определить травмы, полученные лицом», - сказал Варес.