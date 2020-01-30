В ходе поисков пропавшей женщины на болоте в Пяэскюла нашли человеческий скелет

Во время масштабной операции по поиску 23-летней Кяролин, которую не могли найти почти неделю, на болоте Пяэскюла обнаружилась еще одна неожиданная находка - человеческий скелет, похороненный под листьями, пишет Postimees.
В ходе многодневных поисков Кяролин в конце прошлого года была тщательно прочесана вся территория болота Пяэскюла, где в конечном счете, к счастью, удалось найти пропавшую молодую женщину. Однако менее известно то, что добровольцы нашли останки другого пропавшего без вести.
По словам главы службы по раскрытию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, найденный человеческий скелет был отправлен в Эстонский институт судебной экспертизы, чтобы выяснить, кто это может быть.
«Предварительный анализ показывает, что скелет пролежал в месте находки много лет. Мы отправили скелет на дальнейшую экспертизу, чтобы более точно определить травмы, полученные лицом», - сказал Варес.
В связи с инцидентом также было возбуждено криминиальное производство, в ходе которого полиция надеется выяснить все детали находки.