Учителям и специалистам детских садов в Нарве подняли зарплату

Нарвское горсобрание на сессии 30 января приняло решение повысить заработные платы педагогам и другим специалистам детских садов, а также директорам детсадов и школ. Другим решением повысили зарплаты тем муниципальным специалистам, которые получают “минималку”.
С января 2020 года директора муниципальных общеобразовательных школ в Нарве будут получить от 1515 до 2335 евро (брутто) - в зависимости от количества учеников в школе. По словам заведующей городским Отделом культуры Виктории Лутус, повышение зарплаты составляет 5,2% - это примерно соответствует росту зарплат школьных учителей с нового года (им зарплаты платит государство).
Этим же решением горсобрание повысило зарплаты директоров детских садов. Теперь они не могут быть меньше 1515 евро. В больших детсадах к этой сумму прибавляется надбавка и максимальная зарплата (в садиках, где 12 групп) составит 1795 евро.
Одновременно повышаются зарплаты учителей детских садов и других специалистов садиков, например, логопедов и психологов.
“Зарплаты педагогов детских садов у нас уже несколько лет привязаны к зарплатам педагогов школ, и в связи с повышением в школах, мы принимаем решение повысить и в садах, - сказала Виктория Лутус. - Педагоги, у которых есть магистерская степень, будут получать столько же, сколько педагоги в школах - это 1315 евро. И педагоги, у которых нет магистерской степени, будут получать 1185 евро.
По словам, заведующей Отделом культуры, около двух с половиной лет государство помогает местным самоуправлениям выплачивать зарплаты педагогам детсадов.
“Государство покрывает определенную часть, если местное самоуправление выдерживает тот уровень зарплаты, о котором я сказала”, - добавила она.
Другим решением на этой же сессии депутаты повысили зарплаты служащим муниципальных учреждение. Повышение коснулось только тех служащих, которые получают “минималку”. Поскольку минимальная зарплата в Эстонии выросла до 584 евро, до такой же суммы городские власти подняли зарплату тем работникам, кто получал меньше.