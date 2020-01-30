Учителям и специалистам детских садов в Нарве подняли зарплату

С января 2020 года директора муниципальных общеобразовательных школ в Нарве будут получить от 1515 до 2335 евро (брутто) - в зависимости от количества учеников в школе. По словам заведующей городским Отделом культуры Виктории Лутус, повышение зарплаты составляет 5,2% - это примерно соответствует росту зарплат школьных учителей с нового года (им зарплаты платит государство).

Этим же решением горсобрание повысило зарплаты директоров детских садов. Теперь они не могут быть меньше 1515 евро. В больших детсадах к этой сумму прибавляется надбавка и максимальная зарплата (в садиках, где 12 групп) составит 1795 евро.

Одновременно повышаются зарплаты учителей детских садов и других специалистов садиков, например, логопедов и психологов.

“Зарплаты педагогов детских садов у нас уже несколько лет привязаны к зарплатам педагогов школ, и в связи с повышением в школах, мы принимаем решение повысить и в садах, - сказала Виктория Лутус. - Педагоги, у которых есть магистерская степень, будут получать столько же, сколько педагоги в школах - это 1315 евро. И педагоги, у которых нет магистерской степени, будут получать 1185 евро.

По словам, заведующей Отделом культуры, около двух с половиной лет государство помогает местным самоуправлениям выплачивать зарплаты педагогам детсадов.

“Государство покрывает определенную часть, если местное самоуправление выдерживает тот уровень зарплаты, о котором я сказала”, - добавила она.