В Стокгольме из галереи украдено более десяти работ Сальвадора Дали

Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра.

Полиция ищет двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле «Ауди», сообщили в полиции Стокгольма. Подозреваемых пока не задержали.