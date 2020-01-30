Чт, 30.01.2020
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  • Тюрьма и прокуратура против освобождения пожизненно осужденного за убийство в Ласнамяэ Ромео Калда

Тюрьма и прокуратура против освобождения пожизненно осужденного за убийство в Ласнамяэ Ромео Калда

Ромео Калда.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Раквереский судебный дом Вируского уездного суда в четверг во второй половине дня обсудил вопрос о досрочном освобождении осужденного за убийство полицейского Ромео Калда, однако администрация тюрьмы и прокуратура высказались против его освобождения.

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь уездного суда Майли Ыунааэд, отметив, что постановление о дальнейшей судьбе приговоренного к пожизненному заключению 45-летнего Ромео Калда — будет он освобожден или нет — суд утвердит 26 февраля.

Калда, которому сейчас 45 лет, в 1996 году за убийство полицейского был приговорен к смертной казни, но после вступившего в феврале 1997 года изменения уголовного кодекса Таллиннский окружной суд заменил эту меру наказания пожизненным заключением.

Согласно обвинению, ночью 27 апреля 1996 года Калда в ходе перестрелки смертельно ранил преследовавшего его после ограбления квартиры комиссара полиции Ласнамяэ Марта Лаана.

В последний раз Калда предстал перед судом по так называемому делу Мурруской тюрьмы, в рамках которого его признали виновным в подстрекательстве к убийству и пытках, назначенный ему восьмилетний тюремный срок сочли покрытым пожизненным сроком.

Калда годами обращался в суды с различными жалобами на тюрьмы. Он пытался обжаловать обязанность ношения ватной куртки и требовал права жечь в камере благовония, а также требовал переноса наступления ночного покоя в тюрьме на более позднее время и сопротивлялся применению наручников при его конвоировании.

По закону, приговоренного к пожизненному лишению свободы можно освободить, если он отбыл по меньшей мере 25 лет в тюрьме.

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