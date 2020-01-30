Видео ⟩ Эстонское молочное предприятие взяло на работу первого робота: он заменяет трех человек

В прошлом году на работу приняли 25 человек, на данный момент на предприятии всего трудится 150 человек. В течение двух лет в развитие производства инвестировали почти 1,5 миллиона евро.

«В прошлом году большой инвестицией стало приобретение полностью автоматической упаковочной линии для порошков, - рассказывает руководитель филиала Tere в Пыльва Вильяр Хокконен. - Также усовершенствовали систему ледяной воды и была сделана небольшая инвестиция в котельную».

На полностью автоматическую линию упаковки сухого молока ушло 700 000 евро. Робот выполняет работу, для которой раньше требовались три человека – загружает сухое обезжиренное молоко в большие 25-килограммовые мешки, закрывает их и встряхивает, чтобы равномерно распределить порошок. Затем мешки передвигают в зону захвата робота, который ставят их на заранее приготовленный поддон для товара.

По словам председателя правления Tere AS и Farmi Piimatööstus AS Юло Кивине, сейчас в пищевой промышленности роботизируют в первую очередь те процессы, в которых требуется много работы вручную, а человеческий фактор может повлиять на качество продукта. «Прежде всего мы внедрим в производство упаковочных роботов, разработка которых за последние годы сильно шагнула вперед, - сказал Кивине. - Если еще четыре-пять лет назад упаковочный робот окупал себя за пять и более лет, сейчас для некоторых сегментов производства этот показатель составляет всего два-три года».

Упаковщик удаляет из порошка воздух, и это в свою очередь обеспечивает лучшие условия для хранения. Tere экспортирует практически все объем произведенного сухого молока, и основными экспортными странами являются Болгария, Польша, Япония, Вьетнам и Латвия.

Жители Печор ездят в Пыльва на работу

По словам Вильяра Хокконена, внедрение роботов абсолютно не означает, что потребность предприятия в сотрудниках снизится, скорее наоборот. «В прошлом году нам посчастливилось найти на производство в Пыльва 26 новых работников, в этом году нам нужны еще минимум 10 человек», - сказал он.

Именно нехватку сотрудников Хокконен называет главным препятствием на пути роста предприятия. Сейчас на производстве работает 150 человек, а новых людей ищут как в Пыльва, так и в радиусе 50 км. Некоторые приезжают совсем издалека – так, например, несколько человек, имеющих эстонское гражданство, ездят на работу в Пыльва из Печор. «Процессом получения молока, его обработкой и изготовлением продукции сейчас и дальше будут руководить люди, - сказал Хокконен. - Потребители отдают предпочтение продукции, изготовленной людьми – мы только что вывели в продажу изготовленный вручную зернистый творог с рыжиками из Сетумаа, и очевидно, что такой продукт может делать только человек, а не робот».