В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

Пассажирка рейса Симферополь-Москва после посадки в "Домодедово" сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве.

"После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал информированный источник.

По его словам, неадекватная пассажирка заблокировала проход между рядами. В руках у нее была сумка. Она громко сказала, что внутри якобы находится взрывное устройство, и не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляла, отметил источник.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили инцидент и отметили, что в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. "Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.