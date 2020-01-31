«Маленькие женщины»: кое-что о рае

Грета Гервиг, талантливая актриса (вспомним хотя бы комедию Вуди Аллена «Риму, с любовью»), дебютировала два года назад фильмом «Леди Бёрд» о взрослении американки, которая учится в католической школе провинциального городка и хочет взбунтоваться – но понимает в конце концов, что, бунтуя, всегда возвращаешься к себе, потому что ты – это ты, а не внушаемые обществом и рынком ценности. Как говорил один герой Стругацких: «Всё это прекрасно, но только вот что – не забыть бы мне вернуться».

В определенном смысле «Маленькие женщины» – о том же самом: о (невозможном) возвращении. Роман Луизы Мэй Олкотт, изданный в 1868–1869 годах, для американцев – часть и даже основа литературного канона, рассказывающего о старой доброй, идиллической Америке. Книга повествует о жизни четырех сестер в Новой Англии, в Массачусетсе, в эпоху Гражданской войны и после. Это время еще Марк Твен, современник Олкотт, окрестил «позолоченным веком» – с известной иронией: не золотой, конечно, но такой, что если не вглядываться, от золотого особо не отличишь. Другое название эпохе дала полвека спустя Эдит Уортон – «Век невинности». Были и другие мнения, особенно у проигравших войну южан, но Массачусетс – это Север, оплот аболиционистов, штат, на гербе которого изображен вождь племени оджибве Маленькая Раковина, а латинский девиз гласит: «Мечом ищет мира, но мира только вместе со свободой». Роман и фильм начинаются с того, что сестры Марч беспокоятся об отце: он ушел на фронт – воевать с Югом за отмену рабства...

Четыре сестры и другие

Отсутствующий героический отец, бабье царство американской глубинки, честная бедность, христианское воспитание – без особой религиозности, зато со всей этикой любви к ближнему, четыре сестры, которые преданы друг другу, но и постоянно ссорятся, то понарошку, то всерьез, с немалым трудом управляющаяся с ними мать, – всё это было жизнью самой Луизы Мэй Олкотт. И сочиняла она что-то вроде автобиографии, выведя себя в Джозефине Марч, она же Джо, сорванец и начинающая писательница (в фильме – Сирша Ронан). Но вышло так, что опыт Олкотт наложился на опыт тысяч читателей романа – и «Маленькие женщины» стали культовыми при жизни автора. Продолжение, «Хорошие жены», Олкотт написала моментально; в США эти две книги издают обычно вместе, и фильм поставлен по ним обеим. Потом было еще два сиквела – однако началось всё с романа о детстве и взрослении.

Может, дело еще и в том, что четыре сестры Марч – это четыре темперамента, абсолютно архетипические характеры, к одному из которых может примериться каждая женщина.