«Хватит искать оправдания»: министр от EKRE раскритиковал работу госкомпании

Кокк в последнее время посещал подведомственные учреждения Министерства окружающей среды и услышал, что они не довольны услугами, отношением и готовностью к сотрудничеству RKAS (Riigi Kinnisvara AS). Следует отметить, что роль компании RKAS, которая принадлежит Министерству финансов, заключается в предоставлении услуг по аренде имущества, техническому обслуживанию и консультационных услуг государственным учреждениям, пишет Postimees.

По словам Кокка, самая частая проблема связана с уборкой. «Слишком часто наши сотрудники должны доводить до сведения управляющего имуществом RKAS недочеты услуг по уборке. Есть также случаи, когда после обращения внимания недочеты устраняли, но дальше все продолжалось по-прежнему», - написал Кокк в письме министру государственного управления Яаку Аабу (Центристская партия), в сферу управления которого входит RKAS.

Также есть случаи, когда у RKAS страдает оперативность, например, во время аварий водопровода. «Такой инцидент произошел 18 декабря в здании на Мустамяэ-теэ, 33 (здание Агентства окружающей среды — прим.ред.). После первого сигнала аварию пообещали ликвидировать после Рождества. После повторного обращения и убеждений удалось все-таки вызвать бригаду на место в тот же день», - написал Кокк.

Бдительные подчиненные Кокка рассказали также, что отношение работников RKAS, в основном управляющих недвижимостью, местами поверхностно. «Причиной здесь может быть большая рабочая нагрузка управляющих и нехватка знаний для понимания и решения более сложных проблем», - предположил он.

Постоянной проблемой является отсутствие гибкости в работе RKAS. Это касается в первую очередь отказа от помещений, поскольку потребности учреждения уменьшаются. «Один из примеров — в одном здании в Ряпина наше учреждение нуждалось в большом зале, сауне и местах для ночлега на несколько дней в месяц, но RKAS не мог организовать аренду с почасовой или суточной оплатой», - рассказывает Кокк.

Кокк отметил, что госкомпания могла бы проявлять больше гибкости, учитывать и понимать обстоятельства конкретных ситуаций.