Вопрос о новом расследовании гибели парома «Эстония»: правительство заказало экспертную оценку

Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании поручило министру юстиции сформировать экспертную группу для рассмотрения ходатайства пассажиров и родственников жертв крушения парома «Эстония». К концу марта рабочая группа должна представить обзор проделанной работы и план дальнейших действий.
«Крушение парома Эстония является крупнейшей катастрофой мирного времени в Балтийском море, жертвами которой стали 852 человека из 17 стран, - сказал министр юстиции Райво Аэг. -Родственники погибших ходатайствовали о новом расследовании обстоятельств гибели парома «Эстония», и до того, как дать им ответ по существу, мы хотим получить от наших лучших экспертов оценку того, стоит ли начинать расследование, а также связанных с этим обстоятельств».
В октябре прошлого года Таллиннский административный суд своим решением обязал правительство ответить на ходатайство граждан Швеции о начале нового расследования обстоятельств гибели парома «Эстония».
Экспертную рабочую группу возглавит канцлер Министерства юстиции, в нее войдут представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, а также эксперты из относящихся к делу областей.
Правительство в ходе кабинетного совещания приняло также решение заседания правительства, согласно которому министр юстиции Райво Аэг должен будет дать от имени правительства ходатайствующим о новом расследовании ответ относительно дальнейших шагов.
Паром «Эстония» затонул ночью 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. Обстоятельства крушения расследовала в 1994-1997 году совместная комиссия, сформированная правительствами Эстонии, Финляндии и Швеции, а в 2005-2009 году правительственная комиссия под руководством Государственной прокуратуры. Эстония, Финляндия и Швеция заключили в 1995 году соглашение не тревожить прах парома, которое запрещает водолазам спускаться к останкам.