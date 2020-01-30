Вопрос о новом расследовании гибели парома «Эстония»: правительство заказало экспертную оценку

«Крушение парома Эстония является крупнейшей катастрофой мирного времени в Балтийском море, жертвами которой стали 852 человека из 17 стран, - сказал министр юстиции Райво Аэг. -Родственники погибших ходатайствовали о новом расследовании обстоятельств гибели парома «Эстония», и до того, как дать им ответ по существу, мы хотим получить от наших лучших экспертов оценку того, стоит ли начинать расследование, а также связанных с этим обстоятельств».

В октябре прошлого года Таллиннский административный суд своим решением обязал правительство ответить на ходатайство граждан Швеции о начале нового расследования обстоятельств гибели парома «Эстония».

Экспертную рабочую группу возглавит канцлер Министерства юстиции, в нее войдут представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, а также эксперты из относящихся к делу областей.

Правительство в ходе кабинетного совещания приняло также решение заседания правительства, согласно которому министр юстиции Райво Аэг должен будет дать от имени правительства ходатайствующим о новом расследовании ответ относительно дальнейших шагов.