Чт, 30.01.2020
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  • Датский суд оставил под арестом Кристину Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы за похищение собственного ребенка

Датский суд оставил под арестом Кристину Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы за похищение собственного ребенка

ФОТО: personīgais arhīvs

Датский суд в четверг, 30 января, решил оставить под арестом задержанную гражданку Латвии Кристине Мисане, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA и представителей Мисане.

На заседании рассматривался вопрос о том, оставить ли Мисане под стражей или освободить ее, так как ЮАР не забрала женщину в установленный 30-дневный срок.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск.

Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

В заявлении для прессы цитируются слова сестры Мисане Марите Бартаки, которая подозревает, что между Данией и ЮАР действует "тайное политическое соглашение".

Это может быть связано с тем, что ЮАР выдала для уголовного преследования в Дании обвиняемого в тяжких преступлениях датского гражданина Брита Нильсена.

Мисане обратилась к Генеральной прокуратуре Латвии с просьбой допросить ее в датской тюрьме. Представитель Генпрокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что генпрокурор Эрик Калнмейерс связался с послом Латвии в Дании Алдой Ванагой, которая по телефону подтвердила готовность принять у Мисане письменные показания и передать их Генпрокураутре.

Маевска пояснила, что данный механизм выбран как наиболее подходящее, эффективное и быстрое решение, так как использование других инструментов правового сотрудничества затянется, потому что Дания не присоединилась к европейской системе следственного поручения, которая предусматривает ограниченные сроки оценки и выполнения просьб иностранных государств.

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Ранее прокуратура пояснила, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Мисане инкриминируются действия, за которые в Латвии не предполагается значительного наказания, поэтому не было законного основания выдавать европейский ордер на ее арест.

В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически могут соответствовать мошенничеству и подделке документов, Латвия, принимая во внимание недостаток доказательств, не может гарантировать уголовное преследование Мисане на родине, заявила прокуратура.

Европейский ордер на арест может быть выдан только при условии, что в Латвии возбуждено уголовное дело, лицо было признано подозреваемым, а судья принял решение о применении к нему меры пресечения - ареста, подчеркивает прокуратура.

Как сообщалось, на позапрошлой неделе Сейм принял решение обратиться к властям Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии ЮАР. Министерство юстиции пообещало продолжить сотрудничество с ответственными учреждениями ЮАР, чтобы обеспечить возвращение Мисане в Латвию.

Контекст:

  • Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.
  • Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.
  • Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

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