От перемены мест сумма не меняется: Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

15 января Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это решение тем, что ранее в тот же день Путин в послании Федеральному собранию изложил поправки в Конституцию и что президенту ничто, в том числе "фактор правительства" не должно мешать реализовать задуманное. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе.