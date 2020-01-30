Чт, 30.01.2020
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От перемены мест сумма не меняется: Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Зарплата заместителя председателя Совета безопасности России будет составлять 618 713 рублей (около 8800 евро) в месяц. Такой указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Должность замглавы Совбеза РФ занимает Дмитрий Медведев после ухода с поста премьер-министра. Размер новой зарплаты Медведева совпадает с размером его прежнего вознаграждения на должности премьер-министра, пишет РБК.

15 января Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это решение тем, что ранее в тот же день Путин в послании Федеральному собранию изложил поправки в Конституцию и что президенту ничто, в том числе "фактор правительства" не должно мешать реализовать задуманное. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе.

Указы о назначении и создании новой должности были подписаны 16 января. 17 января президент внес в Госдуму законопроект о введении должности зампреда Совбеза. Сейчас этот законопроект уже прошел Госдуму и Совет Федерации.

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